لمدة 4 أيام..التعليم تعلن رسميًا إجازة الفصل الأول لجميع الطلاب والمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن منحها إجازة الفصل الأول لمدة 4 أيام لجميع الطلاب والمدارس، لتنظيم مواعيد الدراسة والامتحانات خلال العام الدراسي لتجنب مع موعد الإجازات الرسمية وأعياد المسيحيين.

إجازة الفصل الأول للصفوف المختلفة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إجازة رسمية لمدة أربعة أيام لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك في وقت استثنائي ضمن الخطة الدراسية للفصل الدراسي الحالي، بمناسبة أعياد المعلمين والطلاب. وشمل القرار تعطيل الأنشطة الدراسية أو تأجيلها جزئيًا، بما في ذلك تأجيل بعض أيام الامتحانات المقررة خلال الإجازات الرسمية.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد اتخذت قرارا بتجنب جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر بدايتها في 11 يناير القادم، أيام أعياد المسيحيين وهي اليوم السادس والسابع والثامن والتاسع عشر من شهر يناير القادم، إذ من المقرر أن تبدأ امتحانات مرحلة الشهادة الإعدادية في الثامن عشر من يناير القادم.

موعد امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية

تبدأ امتحانات نصف العام لـ الشهادة الإعدادية يوم 18 يناير 2025 إلى يوم 23 يناير 2025، وتبدأ الإجازة ليوم 25 يناير إلى 6 فبراير 2025، حيث من المقرر أن تعلن مديريات التربية والتعليم الجدول خلال الأيام المقبلة.

خريطة العام الدراسي لـ مواعيد الامتحانات والإجازات

قامت الوزارة بتحديد مواعيد الامتحانات طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي لمنع التداخل مع الإجازات الرسمية والتي سيعرضعا الموجزجاءت كالتالي:

تبدأ الدراسة في المدارس الخاصة والحكومية في 21 سبتمبر، وسوف يستمر لمدة 35 أسبوعا على مدار الفصلين الدراسيين، على أن ينتهي العام الدراسي في 5 يونيو.

تبدأ امتحانات صفوف النقل في 11 يناير، وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في 18 يناير، وتنتهي في 23 يناير 2025.

تبدأ إجازة نصف العام في في 25 يناير لجميع الطلاب، وتنتهي في 6 فبراير القادم.

وتبدأ دراسة الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير، وينتهي في 5 يونيو القادم.

ثم تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في 24 مايو القادم.

ثم تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في 24 مايو القادم. بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة في 14 يونيو القادم.

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