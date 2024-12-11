10 معلومات عن شكل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. الحق اعرفها

شكل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الشكل النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، المقررة انطلاقها في يناير المقبل.

وقد تم إصدار قرارات تفصيلية تتعلق بشكل الأسئلة وطريقة تقييم الطلاب، حيث تم تحديد نوعية الأسئلة وعددها وكيفية توزيع الدرجات على مختلف المواد الدراسية.

شكل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

ونستعرض لكم من خلال الموجز في التقرير التالي معلومات عن شكل امتحانات الشهادة الإعدادية2025 التي استعرضتها الوزارة.

10 معلومات عن شكل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

ومن أبرز المعلومات عن شكل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، الآتي:

تغطي الأسئلة منهج الفصل الدراسي الأول بالكامل، مع توزيعها على مختلف جزئيات المنهج الدراسي.

يتم توزيع الأسئلة بما يتناسب مع نواتج التعلم للمادة وفقًا للوزن النسبي لها، مع مراعاة مستويات الصعوبة المختلفة للتمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

الأسئلة في الورقة الامتحانية تتدرج من الأسهل إلى الأصعب.

يتم الحفاظ على توازن بين المستويات المعرفية المختلفة في الورقة الامتحانية.

الأسئلة واضحة ومحددة من حيث صياغتها اللغوية، كما تشمل كافة البيانات الأساسية مثل المرحلة الدراسية، الصف، المادة، الزمن، الشهر، والسنة.

الأسئلة واضحة ومحددة من حيث صياغتها اللغوية، كما تشمل كافة البيانات الأساسية مثل المرحلة الدراسية، الصف، المادة، الزمن، الشهر، والسنة. في أسئلة الاختيار من متعدد، سيكون عدد البدائل أربعة، مع تحديد الإجابة الصحيحة.

الأسئلة تراعي مستويات الطلاب المعرفية المتنوعة وتتدرج من حيث الصعوبة.

تتنوع الأسئلة بين مستويات معرفية بسيطة ومتوسطة وعليا.

ستكون الأسئلة تطبيقية واستنتاجية، حيث يتعين على الطالب استنباط الإجابة بناءً على فهمه وتحليله للموضوعات الدراسية.

كل جزئية من أسئلة الامتحان ستخصص لها درجات وفقًا للتوزيع العام للدرجات.

موعد امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية

تبدأ امتحانات نصف العام لـ الشهادة الإعدادية يوم 18 يناير 2025 إلى يوم 23 يناير 2025، وتبدأ الإجازة ليوم 25 يناير إلى 6 فبراير 2025، حيث من المقرر أن تعلن مديريات التربية والتعليم الجدول خلال الأيام المقبلة.

اقرأ أيضا:

نشرة الموجز التعليمية.. وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات لتحقيق تحول جذري في التعليم و تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024

وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات هامة لتحقيق تحول جذري في التعليم