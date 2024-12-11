جدول امتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025.. الحق ذاكر

جدول امتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025.. أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، جدول امتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024-2025 للفصل الدراسي الأول، المُقرر انطلاقه في يناير المُقبل، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال الموجز جدول امتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025.

جدول امتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول، وفقًا لما أعلنته الإدارة المركزية الأزهرية، على النحو التالي:

يعقد امتحانا الفقه، واللغة العربية (ورقة أولى) في النحو والصرف، يوم الثلاثاء 14 يناير 2025، على أن يكون يستغرق زمن الإجابة ساعة ونصف لكل امتحان.

يعقد امتحانا العلوم، وأصول الدين (ورقة أولى) في التفسير والحديث، يوم الأربعاء 15 يناير 2025، على أن يستغرق زمن الإجابة ساعة ونصف لكل امتحان.

يعقد امتحانا الهندسة، واللغة العربية (ورقة ثانية) في المطالعة والنصوص وفنون الكتابة، يوم الخميس 16 يناير 2025، على أن يكون زمن الإجابة ساعة ونصف للهندسة، وساعتين للغة العربية.

يعقد امتحاني الدراسات الاجتماعية، وأصور الدين (ورقة ثانية) في التوحيد والسيرة، يوم السبت 18 يناير 2025، على أن يكون زمن الإجابة ساعة ونصف لكل امتحان.

يعقد امتحانا القرآن الكريم وتجوديده، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، يوم الأحد 19 يناير 2025، على أن يكون زمن الإجابة ساعة ونصف لكل امتحان.

يعقد امتحانا الثقافة الإسلامية والجبر، يوم الاثنين 20 يناير 2025، على أن يكون زمن الإجابة ساعة ونصف لكل امتحان.

يعقد امتحانات اللغة الأجنبية، والتربية الفنية، إلى جانب المستوى الرفيع الخاص بالمعاهد النموذجية والخاصة فقط يوم الثلاثاء 21 يناير 2024، على أن يستغرق زمن الإجابة ساعتين للغة الإنجليزية، وساعة للتربية الفنية، فيما يكون للمستوى الرفيع ساعة ونصف.

جدول امتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025



موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

وحددت وزارة التربية والتعليم، موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025، لتنطلق يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير المقبل، وتستمر حتى الثلاثاء 21 يناير، حسبما أوضحت الإدارة المركزية.

وأضافت، أنه سيتم إجراء امتحاني القرآن الكريم وتجوديه، والمطالعة والنصوص شفهيًا للمبصرين، كما يُمتحن المكفوفون شفهيًا أيضًا في المواد المُقررة عليهم.

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