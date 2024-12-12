الأزهر يطلق مبادرة تحفيظ القرآن لأبناء المصريين في الخارج

مبادرة تحفيظ القرآن.. في إطار حرص الأزهر الشريف على الحفاظ على الهوية الإسلامية وتعزيز ارتباط أبناء الجاليات المصرية بالخارج بكتاب الله، أطلق الأزهر الشريف مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم عبر رواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر بنظام التعليم عن بعد.

و تهدف هذه المبادرة إلى تيسير عملية تعلم القرآن الكريم لجميع الأعمار، وتوفير الفرصة لأبناء الجاليات المصرية في الخارج للارتقاء بمستوى فهمهم لكتاب الله، مما يساهم في تعزيز هويتهم الدينية والإسلامية ويؤكد على الدور الريادي للأزهر في نشر الثقافة الإسلامية وتعليم القرآن الكريم في مختلف أنحاء العالم، وينشر موقع الموجز فى التقرير التالي أبرز التفاصيل المتعلقة بـ مبادرة تحفيظ القرآن التي أطلقها الأزهر الشريف منذ قليل.

وتبدأ فترة التقديم لهذه المبادرة اعتبارًا من 10 ديسمبر 2024م وحتى 25 ديسمبر 2024م. تشمل الشروط أن يكون الطالب متقنًا للغة العربية، مقيمًا خارج مصر، واجتاز اختبار تحديد المستوى.

مبادرة تحفيظ القرآن

شروط التقديم فى مبادرة تحفيظ القرآن

‏ أن يكون الطالب متقنًا للغة العربية

‏ أن يكون الطالب مقيمًا خارج مصر

‏ اجتياز اختبار تحديد المستوى

‏ ألا يقل عمر المتقدم عن 5 سنوات للتسجيل في رواق الأطفال

‏ ألا يقل عمر المتقدم عن 13 سنة للتسجيل في رواق الكبار

ملتقى الأزهر الأسبوعي حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم

في سياق آخر، عقد الجامع الأزهر يوم الأربعاء الملتقى الأسبوعي حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث دار النقاش حول الحكمة من نشأة النبي يتيماً وما قدمته كفالته من عناية، و حضر الملتقى الدكتور سيد بلاط، أستاذ التاريخ بجامعة الأزهر، والدكتور حبيب الله حسن، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر.

تحدث الدكتور سيد بلاط عن مراحل كفالة النبي صلى الله عليه وسلم، بدءًا من كفالة والدته آمنة، ثم كفالته لدى جده عبد المطلب الذي اهتم به بشدة، قبل أن يتولى عمه رعايته بعد وفاة الجد، وأوضح أن هذه المراحل لم تكن صدفة بل لحكمة إلهية، حيث تربى النبي في عناية الله منذ طفولته ليصبح قائدًا عظيمًا.

مبادرة تحفيظ القرآن

من جانبه، أشار الدكتور حبيب الله حسن إلى أن كفالة الله للنبي كانت هي الأهم، فقد تكفل به الله سبحانه وتعالى منذ أن كان في بطن أمه، ثم أحاطه بالرعاية من خلال النساء مثل أمه آمنة وأم أيمن وحليمة السعدية، كما أضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة حسنة في أخلاقه قبل بعثته، مما أكسبه صدق الناس وثقتهم.

ويعقد "ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة" أسبوعيًا في رحاب الجامع الأزهر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري.

مبادرة تحفيظ القرآن

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