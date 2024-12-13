حكم الطلاق الصوري مع استمرار العيش معا .. الإفتاء توضح

دار الإفتاء المصرية.. بعض الأزواج والزوجات يقررون التحايل على القانون بطلاق صوري على الورق فقط، يحققون من خلاله مصالح شخصية، فيثبت الطلاق على الورق فقط، ولكن في الواقع تستمر بينهم الحياة الزوجية الطبيعية! قد تكون المصلحة في مكسب مادي تحصل عليه الزوجة كمطلقة أمام أجهزة الدولة، أو في إعفاء ابنها من الخدمة العسكرية باعتباره الراعي لها بعد الطلاق.

و لكن ماذا يقول علماء الدين عن هذا الطلاق الصوري، ومدى شرعية استمرار الحياة الزوجية بعده؟

الموجز يوضح لكم هذا من خلال هذا التقرير .

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رأي مفتي الجمهورية

سأل أحد الأزواج مفتي مصر الدكتور شوقي علام، عن حكم الشرع في ما سبق أن قام به قبل سنوات، من تطليق زوجته على الورق فقط في المحكمة أو عند المأذون، في حين استمرت الحياة الزوجية بالاتفاق العرفي حتى يحصل ابنه على إعفاء من الجيش لرعاية والدته.

وفي قضية مماثلة، جاءت سيدة إلى المفتي تطلب فيها حكم الشرع في ما فعلته – وتفعله غالبية الزوجات - بحصولها على الطلاق الصوري من أجل اكتساب مميزات اجتماعية ومساعدات تقدمها الدولة للمطلقات، كالمعاش مثلاً، فضلاً عما تحصل عليه المطلقة من تبرعات أهل الخير في المؤسسات الدينية والاجتماعية، في حين تستمر الحياة الزوجية بشكل طبيعي!

ولذلك أصدر الدكتور شوقي علام فتوى جديدة، حرّم من خلالها تطليق الزوجة طلاقاً صوريّاً، ثم إرجاعها بالاتفاق العرفي، من أجل إعفاء الابن من الجيش أو الحصول على مساعدات خيرية من الدولة أو أهل الخير.

وأضاف: «لا يجوز شرعاً مخالفة القوانين الوضعية طالما أن لا تعارض فيها مع أحكام الشرع، ولهذا يعد الخارج عليها آثماً شرعاً لمخالفته قول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» (آية 59) سورة «النساء».

وأشار الدكتور شوقي علام، إلى أنه إذا وثّق الطلاق عند المأذون، فإنه يكون طلاقاً محسوباً ومعتدّاً به شرعاً وقانوناً، ولا بد من أن يكون الرجوع على يد المأذون لئلا تضيع الحقوق، إذ لا يجوز التحايل على القوانين التي تجرّم الطلاق الصوري، ونحن نفتي بأنه يقع حتى وإن اختلفت حوله آراء بعض الفقهاء القدامى والمعاصرين، بحجة أن التوثيق ليس شرطاً في الزواج أو الطلاق، وإنما العبرة بما ينطقه الرجل من ألفاظ يثبت بها زواجه أو ينهيه بالطلاق.

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