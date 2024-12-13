7 أسباب وراء الشعور ببرودة الأنف في فصل الشتاء.. تعرف عليهم

برودة الأنف من الأمور الشائعة والتي قد تصيب عدد كبير من الأشخاص وخاصة في فصل الشتاء، ورغم ظن البعض بأنه أمرًا عاديًا ولكنه وفقًا للأطباء يرجع إلى عدة أسباب يرصدها الموجز في السطور التالية.

بحسب ما ذكره موقع "Very well health"، متعددة ولها الكثير من الأسباب ومنها:

السبب الأول.. الإصابة بقصور الغدة الدرقية

وبحسب الأطباء يحدث قصور الغدة الدرقية حينما تصبح الغدة الدرقية غير نشطة وتنتج القليل من الهرمونات.

برودة الأنف

ويشير الأطباء إلى أنه الحساسية للبرد، وخاصة في الأطراف، من الأعراض الشائعة عند قصور الغدة الدرقية، وذلك لأن التوازن الصحيح لهرمون الغدة الدرقية يساعد في الحفاظ على توازن الجسم وعندما لا تعمل الغدة الدرقية كما ينبغي، يمكن أن يعطل ذلك قدرة الجسم على تحويل الطاقة إلى حرارة، وينتج عن هذا برودة الأنف.

السبب الثاني.. انخفاض الدورة الدموية

ويشير الأطباء إلى أن السبب الثاني لبرودة الأنف هو عندما يسد الكوليسترول بعض الشرايين، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الدورة الدموية، أي لا يتدفق الدم بكفاءة عبر الأوعية الدموية، وإذا لم يكن لديك تدفق دم كافٍ إلى الأنف، فقد يؤدي هذا إلى الشعور بالبرودة في أنفك.

السبب الثالث.. ظاهرة رينود

ويعرف الأطباء ظاهرة رينود بأنها حالة يحدث فيها تشنج بالأوعية الدموية استجابة للبرد، وعادة ما يتسبب هذا التشنج في شعور الأطراف، مثل أصابع اليدين والقدمين، بالبرودة وتحولها إلى اللون الأزرق أو الأبيض.

ويوضح الأطباء أنه وفي بعض الحالات الأقل شيوعًا، تؤثر ظاهرة رينود على أجزاء أخرى من الجسم، فتسبب برودة الأنف .

السبب الرابع.. ارتفاع سكر في الدم

يعاني المصابين بارتفاع نسبة السكر بالدم من العديد من الأعراض المزعجة والتي منا برودة الأنف، ويوضح الأطباء أنه إذا كان مرض السكري هو السبب وراء ارتفاع نسبة السكر في الدم، فقد تلاحظ برودة في الأطراف والأنف، وذلك لأن مرض السكري قد يؤدي إلى مشاكل في الدورة الدموية.

السبب الخامس.. أمراض القلب

يعتبر من أحد أعراض الإصابة بأمراض القلب هي برودة الجلد، وذلك لأن تدفق الدم غير الكافي يمكن أن يجعل المناطق المصابة تشعر بالبرودة.

السبب السادس.. قضمة الصقيع

يحدث قضمة الصقيع عندما يصيب الشخص ما يعرف بتلف الجلد، وعادة يحدث نتيجة التعرض المفرط للبرد الشديد، وقبل ظهور قضمة الصقيع على الأنف، يكون الجو باردًا بشكل غير محتمل.

السبب السابع التعرض للضغوط

كشفت دراسة أجريت مؤخرًا أن للأحمال العقلية تأثير على درجة حرارة الوجه، وخاصة حول الأنف، فإذا تعرض شخص لضعط بالعمل فمن المحتمل الإصابة ببرودة الأنف.

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