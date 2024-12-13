أبسط وأسهل الطرق.. طريقة عمل سمك المرجان المشوي والمقلي بالمنزل

يعتبر سمك المرجان من الأسماك التي يعشقها العديد منا، ويمكن للسيدات وربات البيوت تقديمها بطرق متنوعة، وتختلف من كل أسرة لأخرى، ولذلك نحرص على إستعراض أسهل الطرق فى إعداد سمك المرجان الذي يشكل أهمية كبيرة فى تناوله، وذلك سيقدم الموجز في هذا التقرير.

طريقة عمل سمك المرجان المشوي

طريقة عمل سمك المرجان المشوي

مقادير الوصفة كالآتي:

2 سمكة كبيرة مرجان

2 ملعقة كبيرة سمن

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

بقدونس مفروم ناعم

1 ملعقة ملح

1 ملعقة فلفل

½ كوب زيت

خطوات تحضير سمك المرجان المشوي الشهي:

1- قومي بتنظّيف السمك واغسليه ثم تبّليه من الداخل والخارج بالملح، الفلفل والزيت جيداً.

2- وبعدها اشوي السمكة على الجريل ورشيها بالسمن وعصير الليمون من وقت لآخر حتى لا تجف أثناء الشوي.

3- ثم قدميها في طبق التقديم وزيّنيها بحلقات الليمون والبقدونس المفروم.

طريقة عمل سمك المرجان المقلي

مقادير الوصفة:

2 كيلو (2000 جم) سمك مرجان صغير الحجم.

2 ملعقة كبيرة (25 جم) ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة (5 جم) ملح.

ملعقة صغيرة (5 جم) كمون.

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) زنجبيل.

4 ملاعق كبيرة (60 مل) عصير ليمون.

كوب (150 جم) دقيق.

زيت للقلي.

خطوات تحضير سمك المرجان المقلي اللذيذ:

-أولا قومي بغسل سمك المرجان جيدًا، ثم أزيلي الزعانف والذيل والقشور من السمك.

-وبعدها تبلي السمك بالثوم والكمون والزنجبيل وملعقة صغيرة من الملح وعصير الليمون.

-وبعد ذلك اتركي السمك منقوعًا في التتبيلة لمدة 30 إلى 60 دقيقة.

-والآن مرّغي السمك في الدقيق جيداً، ثم ضعيه في مصفاة سلك، وحركيها للتخلص من الدقيق الزائد.

-وفي هذه الخطوة سخني زيتًا غزيرًا في مقلاة على نار متوسطة، ثم اقلي سمك المرجان حتى يكتسب اللون الذهبي من الجهتين، ثم صفيه جيدًا من الزيت كما تقلي أي نوع سمك أخر.

-وأخيراً قدمي سمك المرجان مع الأرز الصيادية وسلطة الطحينة وسلطة خضراء وبالهناء والشفاء.

سمك المرجان

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