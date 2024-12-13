تعرف على طريقة عمل الشاورما في المنزل.. وصفة شهية وسهلة

تعتبر الشاورما واحدة من أشهر الأطباق في المطبخ الشرق أوسطي، وتتميز بنكهتها الغنية وتنوع الحشوات.

يمكن إعداد الشاورما بسهولة فيالمنزل، مما يتيح لك التحكم في المكونات والنكهات، في هذا المقال، يستعرض لكم الموجز خطوات عمل الشاورما اللذيذة في المنزل بطريقة سهلة.

طريقة عمل الشاورما

مكونات اللحم:



1. لحم صدر دجاج أو لحم بقر أو لحم غنم: 500 جرام، مقطع إلى شرائح رفيعة

2. بصل: 1 حبة كبيرة، مفرومة

3. ثوم: 3 فصوص، مهروسة

4. زيت زيتون: 3 ملعقة كبيرة

5. بهارات الشاورما: 2 ملعقة صغيرة (يمكن شراء خليط جاهز أو تحضيره من:

- كمون: 1 ملعقة صغيرة

- فلفل أسود: 1 ملعقة صغيرة

- قرفة: نصف ملعقة صغيرة

- هيل: نصف ملعقة صغيرة

- كزبرة مطحونة: نصف ملعقة صغيرة)

6. عصير ليمون: 2 ملعقة كبيرة

7. ملح: حسب الرغبة

مكونات الصلصة:



1. زبادي: 1 كوب

2. طحينة: 2 ملعقة كبيرة

3. ثوم: 1 فص، مهروس

4. عصير ليمون: 1 ملعقة كبيرة

5. ملح: حسب الرغبة

6. فلفل أسود: رشة

طريقة عمل الشاورما





مكونات التقديم:



1. خبز pita أو خبز شاورما: حسب الحاجة

2. خضار: مثل الخيار، الطماطم، البصل، والجرجير



خطوات التحضير



1. تحضير اللحم:

- تتبيل اللحم: في وعاء كبير، اخلط شرائح اللحم مع البصل المفروم، الثوم، زيت الزيتون، بهارات الشاورما، عصير الليمون، والملح. تأكد منتغطية اللحم بالتتبيلة جيدًا.

- التتبيل: غط الوعاء واتركه في الثلاجة لمدة 1-2 ساعة، ويفضل تركه طوال الليل للحصول على نكهة أقوى.





2. طهي اللحم:

- سخن المقلاة: في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، أضف القليل من زيت الزيتون.

- طهي اللحم: أضف شرائح اللحم المتبلة إلى المقلاة واطبخها لمدة 7-10 دقائق، مع التحريك المستمر حتى تنضج وتتحمر. تأكد من طهيهاجيدًا.





3. تحضير الصلصة:



- مزج المكونات: في وعاء صغير، اخلط الزبادي، الطحينة، الثوم المهروس، عصير الليمون، الملح، والفلفل الأسود حتى تحصلي على صلصةناعمة ومتجانسة.

4. إعداد الخبز والخضار:

- تحضير الخبز: يمكنك تسخين خبز الشاورما أو الخبز pita في مقلاة لبضع ثوانٍ حتى يصبح دافئًا ومرنًا.

- تقطيع الخضار: اغسل وقطع الخيار والطماطم والبصل والجرجير حسب الرغبة.

طريقة عمل الشاورما

5. تجميع الشاورما:

- وضع الحشوة: ضع كمية من اللحم المطبوخ في منتصف قطعة الخبز.

- إضافة الخضار: أضف الخضار المقطعة وتُرش القليل من الصلصة فوقها.

- لف الشاورما: قم بلف الخبز حول الحشوة بإحكام، ثم يمكنك تقطيعه إلى نصفين.

نصائح للنجاح

- اختيار اللحم: يمكنك استخدام أي نوع من اللحوم حسب الرغبة، لكن لحم الدجاج هو الأكثر شيوعًا.

التتبيل: كلما طالت مدة التتبيل، كان طعم اللحم ألذ.

- الصلصة: يمكنك تعديل مكونات الصلصة حسب ذوقك، مثل إضافة المزيد من الثوم أو الليمون.

تحضير الشاورما في المنزل هو تجربة ممتعة وسهلة، ويتيح لك الاستمتاع بنكهة مميزة وصحية. من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك إعداد طبق عليك شاورما لذيذ يناسب جميع أفراد العائلة.

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