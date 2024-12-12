طريقة عمل مخلل الفلفل في المنزل بأقل المكونات وأسرع الطرق

يعتبر مخلل الفلفل من المقبلات المفضلة لدى الكثيرين، وبجانب ذلك يحتوي الفلفل المخلل على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ومنها فيتامين c والألياف، وفي هذه السطور يستعرض الموجز طريقة تحضير الفلفل المخلل بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات مخلل الفلفل

فلفل مخلل

لتحضير مخلل الفلفل في المنزل يجب عليك إحضار بعض المكونات البسيطة وهي كالتالي:

1- 1 كيلو جرام من الفلفل الحار.

2- 4 فصوص من الثوم مفروم أو فصوص حسب الرغبة.

3- معلقتين من الملح.

4- كوب من الخل الأبيض أو خل التفاح حسب الرغبة.

5- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض

6- كمية مناسبة من الماء لتغطية الفلفل.



طريقة عمل مخلل الفلفل في المنزل

كخطوة أولى يجب عليك غسل الفلفل ويفضل وضعه تحت الماء الجاري لإزالة أي شوائب وفي وعاء متوسط نقم بوضع الفلفل فيه.

قومي بوضع الثوم المفروم، وأضيفي له الملح والخل والسكر ثم أضيفي كل المكونات للفلفل، قومي بتقليب المزيج جيدًا حتى تتوزع التوابل بشكل متساوٍ.

أضيفي الفلفل الحار مع مزيج من الثوم والتوابل في برطمان مغلق جيدًا، مع إضافة الماء إلى البرطمان حتى يغطي الفلفل بالكامل، عليك التأكد من عدم ترك أي فقاعات هواء.

وكخطوة أخيرة قومي بإغلاق البرطمان بإحكام، ثم ضعي البرطمان في الثلاجة وتركه لمدة أسبوع على الأقل قبل الاستخدام.

معلومات تهمك

يمكن لربات البيوت تخزين مخلل الفلفل لفترة طويلة دون أن يفسد، مما يجعل الفلفل المخلل من الخضروات المتاحة طوال السنة.

الفلفل المخلل يدخل في العديد من الأطباق مثل السلطات وكذلك السندونشات بجانب كونه طبق جانبي.

يدخل الفلفل المخلل في العديد من الأطباق، مثل الساندويتشات والسلطات والشوربات، ويمكن استخدامه كطبق جانبي.

وفي النهاية يوجد العديد من أنواع الفلفل الذي يمكن تخليله بطرق سهلة وبسيطة وفي المنزل وهي كالتالي:

الفلفل الحار.

الفلفل الرومي.

الفلفل الأخضر.

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