طريقة عمل الفريك المفلفل الشهي بالمنزل .. سر الوصفة

يعد الفريك من الأطعمة العربية المحببة لدى الكثيرين، ممن يميلون إلى تناوله مع الأطعمة الدسمة وذلك للتمتع بمذاقه الرائع وإضافة اللذة إلى الطعام، ويمكن عمل الفريك بطرق عديدة، وأشهرها الفريك المفلفل، إلا أن بعض ربات البيوت والسيدات يجدن صعوبة كبيرة في عمله؛ لذا سيعرض لكم الموجز في السطور التالية طريقة عمل الفريك المفلفل في المنزل.

طاجن الفريك الشهي واللذيذ العربي

طريقة عمل الفريك المفلفل

مقادير الوصفة:

2 كوب فريك

4 أكواب ماء

1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة

2 فص ثوم مهروس

1 فلفل أخضر حار مفروم

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة كركم

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/4 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/2 كوب كزبرة خضراء مفرومة

خطوات تحضير الفريك المفلفل الشهي

في البداية يُغسل الفريك جيدًا ويُنقع في الماء لمدة 30 دقيقة.

ثم يُسخّن زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة، ويُضاف البصل ويُقلى حتى يصبح ذهبيًا.

وبعدها يُضاف الثوم والفلفل الأخضر ويُقلى لمدة دقيقة.

وبعد ذلك يُضاف معجون الطماطم والكمون والكركم والفلفل الأسود والملح ويُقلب جيدًا.

والآن يُضاف الفريك المنقوع ويُقلب مع التوابل.

وفي هذه الخطوة يُضاف الماء ويُترك على نار عالية حتى يغلي.

وتُخفّض الحرارة ويُغطّى القدر ويُترك على نار هادئة لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج الفريك.

وأخيراً تُضاف الكزبرة الخضراء ويُقلب ثم يُقدم ساخنًا.

فريك مفلفل يبهر الجميع

ولأن تناول الفريك المفلفل يتباين من شخص لآخر، فيمكن إضافة عدة تغييرات وذلك حسب الرغبة في أثناء عمل الفريك المفلفل ليناسب جميع الأذواق، منها:

-إضافة المزيد من الفلفل الأخضر الحار حسب الرغبة.

-أواستبدال زيت الزيتون بالسمن البلدي.

-أو إضافة اللحم أو الدجاج إلى الفريك المفلفل.

-أو تقديم الفريك المفلفل مع سلطة الخضار أو اللبن.

طريقة عمل الفريك المفلفل بالمنزل

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