طريقة عمل المفتقة لزيادة الوزن 3 كيلو بخطوات بسيطة وفعالة

طريقة عمل المفتقة.. في ظل معاناة الكثيرين من مشكلة النحافة، والتي قد تؤثر على صحتهم العامة وثقتهم بأنفسهم، يصبح البحث عن طرق طبيعية وآمنة لزيادة الوزن أمرًا هامًا.

وتعد المفتقة واحدة من الوصفات التقليدية والفعّالة التي استخدمها الكثيرون لزيادة الوزن، بفضل مكوناتها الغنية بالسعرات الحرارية والدهون الصحية.

وتعتبر المفتقة من الأطعمة التي توفر للجسم العناصر الغذائية اللازمة لبناء العضلات وزيادة الوزن بطريقة صحية، في هذا التقرير، يقدم موقع الموجز فيما يلي طريقة عمل المفتقة خطوة بخطوة، مع تسليط الضوء على فوائدها في تعزيز الصحة العامة وزيادة الوزن بشكل تدريجي وآمن.

طريقة عمل المفتقة

ما هي المفتقة؟

المفتقة هي خليط من مكونات غذائية غنية بالسعرات الحرارية، وعادة ما تحتوي على السمن البلدي، العسل، الطحين، والسكر، مع إضافة بعض المكسرات أو الزبيب لزيادة القيمة الغذائية، وبفضل هذه المكونات، تعد المفتقة من الأطعمة المثالية التي تساهم في تحسين الشهية وتعزيز عملية الهضم، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يعانون من النحافة أو الذين يسعون لزيادة وزنهم بشكل صحي.

طريقة عمل المفتقة لزيادة الوزن

المكونات:

2 كوب من السمن البلدي

1 كوب من العسل الأبيض

1 كوب من الطحين (دقيق القمح أو الدقيق الأبيض)

1/2 كوب من المكسرات (مثل اللوز، الفستق، أو الجوز)

1/2 كوب من الزبيب

1/4 كوب من السكر (اختياري)

1 ملعقة صغيرة من الحبهان أو القرفة (لإضافة نكهة مميزة)

طريقة عمل المفتقة

طريقة التحضير

في مقلاة عميقة، ضعي السمن البلدي على نار متوسطة، ثم أضيفي الطحين تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى يصبح لونه ذهبيًا، ويبدأ في إصدار رائحة طيبة.

بعد تحمير الطحين، أضيفي العسل والسكر (إذا كنت تستخدمينه) إلى الخليط، وقلبي المكونات جيدًا حتى تتمازج.

ضعي المكسرات المفرومة والزبيب إلى الخليط وقلبي جيدًا حتى تتوزع المكونات بشكل متساوٍ.

أضيفي الحبهان أو القرفة (حسب الرغبة) لإعطاء المفتقة طعمًا مميزًا.

يمكن تناول المفتقة دافئة أو في درجة حرارة الغرفة، ويمكن تناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

طريقة عمل المفتقة

فوائد المفتقة لزيادة الوزن

تحتوي المفتقة على مكونات غنية بالعناصر الغذائية الأساسية التي تساهم في زيادة الوزن بشكل صحي:

السمن البلدي: مصدر غني بالدهون الصحية، التي توفر السعرات الحرارية الضرورية لزيادة الوزن.

العسل: يحتوي على سكريات طبيعية تمد الجسم بالطاقة وتساعد في تحفيز الشهية.

المكسرات: غنية بالبروتينات والدهون الصحية، مما يساهم في بناء العضلات وزيادة الوزن بشكل تدريجي.

الزبيب: يحتوي على السكريات الطبيعية التي تساهم في زيادة الطاقة والسعرات الحرارية.

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