طريقة عمل البيتزا الإيطالية .. وصفات متنوعة لتحضيرها في المنزل

البيتزا الإيطالية تعتبر من أشهر وألذ الأطباق في العالم، وتتميز بنكهتها المميزة وقوامها الرائع. يمكن تحضيرها بطرق مختلفة لتناسب جميع الأذواق، سواء كنتِ تفضلين البيتزا التقليدية أو تريدين تجربة نكهات جديدة.

يستعرض موقع الموجز، خطوات تحضير البيتزا الإيطالية الأساسية وبعض الوصفات المتنوعة.

طريقة تحضير عجينة البيتزا الإيطالية التقليدية

المكونات:

500 جرام من الدقيق (يفضل الدقيق الخاص بالبيتزا أو الدقيق متعدد الاستخدامات)

300 مل من الماء الدافئ

2 ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة

1 ملعقة صغيرة من الملح

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة صغيرة من السكر

طريقة التحضير:

في وعاء كبير، قومي بخلط الدقيق مع الملح.

في كوب صغير، امزجي الخميرة مع السكر والماء الدافئ واتركيها لبضع دقائق حتى تتفاعل.

أضيفي خليط الخميرة إلى الدقيق واخلطي جيدًا حتى تتكون عجينة ناعمة.

اعجني العجينة لمدة 10 دقائق حتى تصبح مرنة، ثم ضعيها في وعاء مدهون بزيت الزيتون واتركيها لتتخمر لمدة ساعة أو حتى تتضاعف في الحجم.

بعد التخمير، اعجني العجينة قليلاً لتفريغ الهواء، ثم قسميها إلى أجزاء وافرديها على سطح مرشوش بالدقيق.

البيتزا الإيطالية

طريقة عمل البيتزا بنكهة المارجريتا

المكونات:

صلصة بيتزا جاهزة أو محضرة منزليًا

200 جرام من جبنة موتزاريلا

أوراق ريحان طازج

زيت زيتون

طريقة التحضير:

افردي العجينة على شكل دائرة على صينية مدهونة بالزيت.

ضعي طبقة من صلصة البيتزا على العجينة.

أضيفي شرائح الجبن والموتزاريلا بشكل متساوي.

ضعي البيتزا في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 220 درجة مئوية لمدة 10-15 دقيقة أو حتى تنضج الجبنة وتتحمر الأطراف.

زيني البيتزا بأوراق الريحان وأضيفي رشة من زيت الزيتون قبل التقديم.

البيتزا بنكهة المارجريتا

طريقة عمل بيتزا بالخضروات المتنوعة

المكونات:

صلصة بيتزا

شرائح من الفلفل الملون

بصل مفروم

طماطم مقطعة

زيتون أسود

جبنة موزاريلا أو خليط من الجبن المبشور

طريقة التحضير:

افردي العجينة على صينية البيتزا.

وزعي صلصة البيتزا بالتساوي على العجينة.

أضيفي الخضروات المقطعة والزيتون على سطح البيتزا.

رشّي الجبن المبشور فوق المكونات.

اتركي البيتزا في الفرن لمدة 12-15 دقيقة أو حتى تنضج الجبنة وتتحمر الأطراف.

بيتزا بالخضروات

طريقة عمل بيتزا بالدجاج والبيستو

المكونات:

صلصة البيستو

قطع دجاج مشوي أو مسلوق ومفروم

جبنة موزاريلا

صوص الباربيكيو (اختياري)

أوراق ريحان للتزيين

طريقة التحضير:

ادهني العجينة بصلصة البيستو.

ضعي قطع الدجاج المشوي فوق البيستو، ثم أضيفي الجبن.

ضعي البيتزا في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 220 درجة مئوية.

بعد أن تنضج البيتزا، زينيها بأوراق الريحان وأضيفي القليل من صوص الباربيكيو إذا رغبت.

بيتزا بالدجاج والبيستو

نصائح لتحضير بيتزا مثالية:

استخدمي حجر البيتزا أو صينية معدنية لتحصلين على قاعدة مقرمشة.

تأكدي من تسخين الفرن بشكل جيد قبل وضع البيتزا.

تجنبي الإفراط في إضافة المكونات لتجنب العجينة الرطبة.

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