ألذ وأوفر الحلويات.. طريقة عمل صوابع زينب على طريقة الشيف سالي فؤاد

تعد طريقة عمل صوابع زينب من أسهل الحلويات التي يتم إعدادها في المطبخ العربي والمصري، كما أنها أيضاً لا تحتاج إلي العديد من المجهود والعناء، كما يمكنكم تقديم صوابع زينب بالكثير من الحشوات المتنوعة، وإضافة الشوكولاته أو المكسرات كما تفضلها أسرتك، وإليك أيضاً طريقة تحضير صوابع زينب في المنزل دون الحاجة لشرائها من الخارج، لذا، إليكم طريقة عمل صوابع زينب بسهولة وسرعة على طريقة الشيف سالي فؤاد من الموجز.

صوابع زينب على طريقة سالي فؤاد

طريقة إعداد حلوى صوابع زينب

مقادير الوصفة:

½ كوب سمن.

2 كوب دقيق.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

2 كوب دقيق سميد.

ملعقة كبيرة خميرة.



2 ملعقة كبيرة سكر.

1/3 كوب ماء.

زيت للقلي.

شربات مكون من السكر والليمون والماء.

خطوات تحضير صوابع زينب من الألف للياء:

-أولا نذوب الخميرة والسكر في ماء دافئ، ونترك الخليط لمدة 5 دقائق حتى يتفاعل ثم نقوم بتسخين السمن في إناء على نار هادئة.

-وبعدها اخلطي الدقيق مع الملح ودقيق السميد حتى تختلط المكونات جيداً ثم ضيفي الخميرة والسمن إلى الخليط مع العجن حتى يتداخل السمن مع الدقيق.

-ثم أضيفي بقية كمية الماء تدريجياً مع العجن لمدة 10 دقائق كي تتشكل لديك عجينه عبارة عن كتلة واحدة ناعمة، يغطى العجين ويترك لمدة 30 دقيقة حتى يختمر.

-والآن قومي بفرد العجين من خلال النشابة، ثم قطعيه على شكل مستطيلات صغيرة بواسطة السكين.

-وبعد ذلك قومي بتشكيلها وضعيها على الجزء المتوسط من مبشرة نظيفة واسحبيها في اتجاه معاكس لإتجاه البشر.

-وفي هذه الخطوة سخني زيت غزير في إناء على نار متوسطة واقلي العجين في الزيت مع التقليب باستمرار.

ويتم تحميرها من كل الجوانب ثم ترفع على منشفة ورقية من أجل التخلص من الزيت الزائد.

وأخيراً ضعيها في الشربات لبضع دقائق ثم نخرجها.

لعمل الشربات

قومي بوضع السكر والماء والليمون على النار حتى الغليان ثم ضيفي لهم الفانيليا وعصرة من الليمون.

صوابع زينب

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