طريقة عمل الفشار بـ الكراميل في البيت.. خطوات سهلة

الفشار بالكراميل من المقبلات المحبوبة لدى الكثيرين وذلك لطعمها الذي يمزج بين قرمشة الفشار وحلاوة طعم الكراميل لكنها تكلف الكثير عند تناولها خارج المنزل لذا يقدم لكم موقع الموجز الطريقة الخاصة باعداد الفشار بالكرامل داخل المنزل في السطور التالية

مقادير اعداد الفشار بالكراميل

بالنسبة للمقادير الخاصة بوصفة الفشار بالكراميل فهي كالآتي

4 ملاعق من الزيت كمية من ذرة الفشار بحجم الفنجان ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا كوب واحد من السكر 6 مكعبات من الزبدة ذات الحجم المتوسط ربع كوب من كريمة الطهي

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طريقة اعداد وصفة الفشار بالكراميل

نضع الزيت على النار ونضف اليه ذرة الفشار مع الفانيليا ونقوم بتعطية القدر جيدا وبحرص

نترك الفشار على النار بدرجة حرارة متوسطة الى تهدأ تماما صوت الفرقعة الصادرة عن الفشار داخل القدر

في قدر اخر نضع كمية من السكر على النار الى تكتمل عملية الذوبان للسكر ثم ضع عليها مكعبات الزبدة الست واترك الخليط على النار لمدة تتراوح بين الدقيقيتين والثلاث دقائق الى ان تكتمل عملية ذوبان الزبدة بشكل كامل

نسكب كريمة الطهي تدريجيا وبحرص مع تقليبها باستمرار الى ان تكتمل عملية الذوبان

نترك المزيج على النار لمدة دقيقة واحدة تماما ثم نطفئ النار ونرفع القدر الذي يحتوي على المزيج من على الموقد

نضع الكراميل على الفشار من خلال الملعقة وبحرص ونقوم بتقليب الفشار جيدا مع كل ملعقة كرامل تسكب الى وعاء الفشار كي تقوم كل حبات الفشار بامتصاص الكراميل جيدا

نتركه قليلا حتى يبرد ثم نضعه في اطباق التقديم

الفوائد الصحية للفشار بالكراميل

يعد الفشار من الأطعمة التي تندرج تحت الحبوب الكاملة، بالتالي هو يمتلك العديد من القيم الغذائية الهامة.

حبث كمية تساوي 100 جرام من الفشار تحتوى على :

387 سعر حراري 7% من الحصة التي يحتاجها الجسم من فيتامين ب1 12% من الحصة التي يحتاجها الجسم من فيتامين ب 3 8% من الحصة التي يحتاجها الجسم من فيتامين ب6 18% من الحصة التي يحتاجها الجسم من الحديد 36% من الحصة التي يحتاجها الجسم من المغنسيوم والفسفور 9% من الحصة التي يحتاجها الجسم من البوتاسيوم 21% من الحصة التي يحتاجها الجسم من الزنك 13% من الحصة التي يحتاجها الجسم من النحاس 56% من الحصة التي يحتاجها الجسم من المنغنيز 13 جرام من الحصة التي يحتاجها الجسم من البروتين 78 جرام من الحصة التي يحتاجها الجسم من الكربوهيدرات 5 جرام من الحصة التي يحتاجها الجسم من الدهون المفيدة 15 حرام من الحصة التي يحتاجها الجسم من الالياف الغذائية

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