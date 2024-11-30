بعد طلب دخوله دار مسنين نقابة الممثلين.. معلومات عن جمال صالح؟

حالة من الجدل الواسع أثارها الفنان جمال صالح بعد ظهوره مجداا، بعد غياب 15 عاما ليشكو من المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها نتيجة أزمته المادية الكبيرة، حيث يعتمد على المساعدات وهو ما دفعه لطلب دخول دار المسنين تحت رعاية نقابة المهن التمثيلية، يعرض موقع الموجز التفاصيل.

بداية جمال صالح الفنية



والفنان جمال صالح من مواليد 7 يوليو 1964، وبدأ مسيرته الفنية في منتصف الثمانينيات بدور صغير في فيلم "انحراف" عام 1985 مع نور الشريف ومديحة كامل، ثم انطلق في مسيرته بالسينما والتليفزيون.

جمال صالح

قدم جمال صالح أدوارا ثانوية، أغلبها دور الشرير، وحصره المخرجون في هذه النوعية من الأدوار مما قلل من فرصه لاحتلال دور الفتى الأول رغم استعداده الفني وعلى مستوى الشكل أيضا.

أعمال جمال صالح

واختفى جمال صالح عن الأنظار والأضواء في التسعينيات بعد أن ترك ورائه عدد من الأعمال المميزة التي ظهر فيها بأدوار ثانوية لكنه ترك بصمة من خلالها ولعل من أبرزها دور صابر رجل عصابة أبو داود (صبري عبد المنعم) في فيلم «وداعًا يا ولدي» عام 1986، ودور حسام في فيلم «دموع الشيطان» 1986 وفيلم «مهمة في تل أبيب» 1992 وفيلم «اللعيبة».

كما قدم مجموعة من الأفلام منها؛ «القبطان- بلاغ كاذب- بطل منط الصعيد- الأب الثائر- مخالب إمرأة-العملية 42».

جمال صالح

وشارك في مجموعة من الأعمال التليفزيونية منها العمة نور ونساء في الغربة ولن أمشي طريق الأمس وليالي الحلمية ومطلوب عروسة والوسية وبنات زينب ولن أخضع لرجل.

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