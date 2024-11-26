في عيد ميلادها الـ 71.. قصة تعارف بوسي والفنان نور الشريف

تحتفل الفنانة بوسي، اليوم، بعيد ميلادها الـ 71، بعد مسيرة فنية طويلة قدمت خلالها العديد من الأدوار والشخصيات المتنوعة، والكثير من الأعمال المُميزة التي جمعتها مع زوجتها الفنان الراحل نور الشريف.

ويستعرض “ الموجز ”، قصة تعارف بوسي مع الراحل نور الشريف:

بدأت بوسي مشوارها الفني في سن صغير وكانت لا زالت في المدرسة، وتعرفت على الفنان نور الشريف خلال هذه الفترة حيث كان عمرها 15 عامًا فقط وكانت حينها طالبة بالصف الثالث الإعدادي.

بوسي ونور الشريف

وقالت خلال لقاء قديم لها في برنامج "صالون أنوشكا"، إنها تعرفت على نور الشريف خلال تصوير مسلسل "القاهرة والناس" الذي شاركت فيه بحلقتين فقط، وإنه شاهدها خلال دخولها إلى مبنى ماسبيرو مع والدتها وأعُجب بها في هذه اللحظة.

تابعت أنها وجدت شاب خفيف الظل وظهر عليه اهتمامه بها، ولكن بعد تعارفهما اكتشفت جانبًا مختلفًا تمامًا ووجدته مثقفًا وكثير القراءة ومُتمكن منبلدكم تقديم الأدوار والشخصيات الجادة.

بوسي

أضافت أن عائلتها رفضت هذا الارتباط في بداية الأمر بسبب صغر سنهما، فكانت هي في الصف الثالث الإعدادي وهو كان طالب في المعهد العالي للفنون المسرحية، ولكن تدخل الكثير من الأصدقاء والمعارف حتى وافق والدها على زواجها منه.

وفي لقاء آخر لها مع الإعلامية بوسي شلبي، قالت الفنانة بوسي أنها تعرفت على نور الشريف وهي صغيرة للغاية وأنها نضجت بعد طلاقها منه، موضحة: "أنا كبرت بعد الطلاق، لكن قبله أنا كنت عيلة".

وخلال لقاء قديم لها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، تحدثت عن عودتها للفنان نور الشريف في آخر أيامه، موضحة: "علاقتي مع (نور) كانت علاقة شديدة الخصوصية لما كنا سوا ولما افترقنا ورجعنا.. إحنا كنا زوج وزوجة مصريين عاديين جدًا بيجمعهم حب من البداية للنهاية.

أعمال جمعت بوسي ونور الشريف

تعاونت الفنانة بوسي مع زوجها الفنان الراحل نور الشريف في الكثير من الأعمال، منهم أفلام: "آخر الرجال المحترمين"، "الحكم آخر الجلسة"، "حبيبي دائمًا"، و"العاشقان".

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