أشرف زكي يكشف تفاصيل الأيام الاخيرة في حياة ناهد رشدي مع السرطان

أشرف زكي.. توفيت الفنانة ناهد رشدي، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 68 عاماً.

نعى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنانة الراحلة، وأشاد بصبرها وقوة إيمانها خلال معاناتها مع مرض السرطان، لذلك يرصد "الموجز" تفاصيل الأيام الاخيرة في حياة ناهد رشدي.

ناهد رشدي

صورة إنسانية متميزة

أشاد الدكتور أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد، بالأخلاق الرفيعة للفنانة ناهد رشدي، مشيراً إلى أنها كانت إنسانة محترمة ومهذبة، بالإضافة إلى كونها ممثلة متميزة.

وصف أشرف زكي، ناهد رشدي بأنها كانت دائماً صامتة، ولكن طيبتها وأخلاقها كانت واضحة لكل من عرفها.

صراع طويل مع المرض

كشف أشرف زكي أن ناهد رشدي عانت من مرض السرطان اللعين لسنوات عدة، وكانت تتحمل العلاج بصمت دون أن تطلب المساعدة، رغم الألم والمعاناة، كانت تذهب إلى المستشفيات للعلاج وتدفع مبالغ طائلة، لكنها لم تشتكي أو تطلب الدعم من النقابة أو زملائها.

ناهد رشدي

تواصل دائم واهتمام بالآخرين

أضاف أشرف زكي أن ناهد رشدي لم تكن تفوت أي مناسبة إلا وتواصلت مع زملائها لتقديم التهاني والاطمئنان عليهم. كانت دائماً موجودة لدعم الآخرين، حتى في وقت مرضها.

وأشار إلى أنها كانت تعيش في العجوزة، وكان لديها دائماً وقت للضيوف ولزملائها، حيث كانت تدعوهم إلى منزلها وتكرمهم.

صمود وإيمان

أكد زكي أن الفنانة الراحلة حاربت المرض بصبر وثبات، وكان إيمانها بالله هو ما أعطاها القوة لمواجهة مرضها، كانت معنوياتها مرتفعة طوال الوقت، وفضلت أن تتلقى العلاج في صمت، دون أن تطلب أي مساعدة مالية.

تترك ناهد رشدي وراءها ذكريات طيبة وأعمالاً فنية متميزة، وسيتذكرها الجميع بصبرها وأخلاقها الرفيعة، وستبقى في ذاكرة زملائها وجمهورها كرمز للإيثار والقوة في مواجهة المحن.

جنازة ناهد رشدي

بذكر أن شهد مسجد عبد الرحمن الكواكبي بمنطقة العجوزة مراسم تشييع جثمان الفنانة الراحلة ناهد رشدي، بحضور كل من : الفنان القدير رشوان توفيق، ووفاء عامر، وجمال عبد الناصر وزوجته فاطمة الكاشف، والفنان محمد رياض، وشريف سلامة برفقة زوجته الفنانة منال سلامة.

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