أشرف زكي يوضح حقيقة تعاقد السبكى مع  التيك توكر محمد شاكر

كشف نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، في تصريح صحفي، عن حقيقة ما تردد بشأن تعاقد المنتج أحمد السبكي مع التيك توكر محمد شاكر.

وأكد زكي في تصريح صحفي رصده موقع " الموجز"، أنه تواصل مع المنتج أحمد السبكي، الذي نفى تماماً أي تعاقد مع شاكر على أي مسلسل جديد، مشيراً إلى أن ما قاله شاكر حول مشاركته في عمل فني مع السبكي غير صحيح.

أشرف زكي

السبكي ومحمد شاكر

البوستر الرسمي لفيلم "عاشق" يجذب الأنظار

على صعيد آخر، طرح المنتج أحمد السبكي البوستر الرسمي لفيلم "عاشق"، الذي يقوم ببطولته أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، وقد لاقى البوستر إعجاب الجمهور الذي ينتظر بفارغ الصبر طرح الفيلم في دور العرض السينمائية.

ظهرت أجواء الغموض والإثارة في البوستر الرسمي، وخاصة في البرومو التشويقي، زادت من حماس المشاهدين وترقبهم لموعد عرض الفيلم، الذي يتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً.

موعد عرض فيلم "عاشق" ومفاجآت جديدة

من المقرر أن يُطرح فيلم "عاشق" في 11 سبتمبر المقبل بجميع دور العرض السينمائي، حيث كشف السبكي عن تفاصيل البوستر والبرومو الرسمي للفيلم، الذي تميز بالإثارة والغموض.

وتجسد الفنانة هنا الزاهد مفاجأة الفيلم، حيث ظهرت في البرومو، مما أثار فضول الجمهور لمعرفة دورها في الأحداث.

يُتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات مرتفعة، خاصة بعد النجاح الذي حققه أحمد حاتم في مسلسله الأخير "عمر أفندي".

أبطال فيلم عاشق وتفاصيل أخرى

فيلم "عاشق" من بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ويشارك فيه أيضاً عدد من النجوم، أبرزهم محسن محيي الدين، وهنا الزاهد.

يأتي الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وإخراج عمرو صلاح وتأليف محمود زهران.

يعتبر الفيلم تعاوناً جديداً بين السبكي وأحمد حاتم، بعد الجدل الذي أثير حول فيلم "الملحد" الذي يواجه حالياً رقابة صارمة قبل اتخاذ قرار عرضه في السينمات.

تأجيل عرض فيلم الملحد

وفي سياق متصل، تم تأجيل عرض فيلم "الملحد"، من إنتاج أحمد السبكي وبطولة أحمد حاتم، إلى جانب نجوم آخرين مثل محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، نجلاء بدر، هشام عاشور، وأحمد السلكاوي.

ويشارك في الفيلم أيضاً الفنان الراحل مصطفى درويش، ما يزيد من أهمية العمل بالنسبة لجمهور السينما المصرية.

الملحد

سامح حسين يتعاقد مع السبكي على مسلسل برمودا لرمضان 2025

من ناحية أخرى ، أعلن الفنان الكوميدي سامح حسين عن تعاقده على بطولة مسلسل جديد بعنوان "برمودا"، والذي من المتوقع عرضه في موسم رمضان 2025، وقد تم إنتاج المسلسل من قبل المنتج المعروف أحمد السبكي.

نشر سامح حسين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجموعة من الصور التي جمعته بالمنتج أثناء التوقيع على العقد، وعلق سامح حسين على الصور قائلاً: "مسلسل برمودا 2025، دعواتكم."

سامح حسين والسبكي

تعاقد سامح حسين مع السبكي

هذا المسلسل يأتي كجزء من مسيرة سامح حسين المتنوعة في عالم التمثيل، حيث يسعى دائمًا إلى تقديم أعمال مختلفة ومميزة تنال إعجاب جمهوره الكبير.

ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل قصة المسلسل أو طاقم العمل بشكل كامل، مما يجعل الجمهور يترقب بفارغ الصبر ما سيقدمه سامح في هذا العمل الجديد، خاصة أنه دائمًا ما يحرص على تقديم محتوى يجمع بين الكوميديا والدراما الهادفة.



اقرأ أيضا

القصة الكاملة لأزمة تصريحات أشرف زكي بسبب البلوجرز والتيك توكرز



نقيب المهن التمثيلية يحذر من تجاوزات البلوجرز والتيك توكرز ويضع حدودًا للعمل التمثيلي

