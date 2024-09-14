صلاح عبد الله يودع ناهد رشدي : كانت دايمًا تضحك رغم الألم

صلاح عبدالله وناهد رشدي.. حرص الفنان صلاح عبدالله على نعي الفنانة ناهد رشدي بأسلوب مؤثر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب صلاح عبد الله عبر حسابه الشخصي بموقع " فيسبوك" الذي رصده موقع " الموجز ": "دخلت صفحتها لقيت حبايبها بعد ما كانوا بيحتفلوا بعيد ميلادها، بيودعوها"

صلاح عبد الله

واستكمل حديثه:"قد إيه كانت طيبة ومحبة للحياة ولكل زمايلها وصابرة وراضية على ما أصابها، وعمرها ما اشتكت، وكانت دايمًا رغم الوجع بتضحك وتهزر".

وختم قائلا، :" كان آخر لقاء ياناهد في سره الباتع، وسره الرائع إنك تحتفلي بعيد ميلادك في الجنة، ونعيهما بإذن الله تعالى."

حياة مليئة بالإيجابية

سلط عبد الله الضوء على شخصية الراحلة التي كانت دائمًا تتسم بالإيجابية، رغم ما مرت به من آلام. ووصفها بأنها كانت مثالًا للطيبة والحب للحياة، حيث لم تكن تشتكي أبدًا من معاناتها بل كانت دائمًا تظهر بابتسامة وروح مرحة. هذه المشاعر تعكس مدى تقديره العميق وتقدير زملائها لها.

آخر أعمال ناهد رشدي

تجدر الإشارة إلى أن آخر تعاون بين صلاح عبد الله وناهد رشدي كان في مسلسل "سره الباتع"، الذي عرض في الفترة الأخيرة وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

يتناول المسلسل قصة السلطان حامد، الذي كان بطلًا شعبيًا ومجاهدًا خلال الحملة الفرنسية، وتحولت قصته إلى أسطورة تحظى بتقدير كبير في العديد من القرى المصرية.

المسلسل من تأليف وإخراج خالد يوسف، وشارك في بطولته عدد من النجوم البارزين مثل أحمد السعدني وأحمد فهمي وحسين فهمي وريم مصطفى، ما جعل العمل الفني يلقى صدى واسعًا بين الجمهور.

ناهد رشدي

أبرز أعمال ناهد رشدي

تركت ناهد رشدي إرثًا فنيًا كبيرًا في عالم التمثيل، حيث شاركت في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية والسينمائية التي حققت نجاحًا كبيرًا، من بين أشهر أعمالها كان مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، والذي يعتبر من أهم وأشهر أعمالها على الإطلاق.

إلى جانب ذلك، شاركت في مسلسلات أخرى مميزة مثل "أرابيسك"، "هوانم جاردن سيتي"، و"الطوفان".

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