صحي ومفيد للرجيم.. أسهل طريقة لتحضير خبز الشوفان

يعتبر خبز الشوفان من البدائل التي يعتمد عليها كل من يتمنى الحصول على وجبات صحية بسعرات حرارية اقل لكن هذا يترك لهم سؤالا في منتصف الطريق لحياة اكثر صحة كيف نعد خبز الشوفان؟.

ويقدم لكم موقع الموجز الحل بوصفات متعددة لخبز الشوفان والتفاصيل قادمة خلال السطور الآتية:

طريقة تحضير خبز الشوفان

من المعروف أن جميع متابعي الحميات الغذائية، يريدون الاعتماد على الأنواع التي تساعدهم بإنقاص الوزن ومنها خبز الشوفان، وخبز البذور الكاملة، بحجة أن هذه الأنواع تشعرهم بالشبع وسد الشهية وإليكم كيفية التحضير:

مقادير خبز الشوفان (بدون دقيق)

نصف كج من دقيق الشوفان او الشوفان المطحون نصف كوب من الحليب قليل الدسم ملعقة صغيرة واحدة من الخميرة الفورية رشة من الملح ملعقة واحدة صغيرة من العسل كوب واحد من الماء

خبز الشوفان

كيفية تحضير لخبز الشوفان (بدون دقيق)

قم بغلي الماء ووضعه عالنار ثم اطفئ النار واتركه حتى يصبح دافئا قم خلط الماء مع الخميرة والعسل وامزجهم جيدا بدقيق الشوفان حتى يصبح متجانسا قم بترك العجينة في ركن خاص داخل وعاء مغطى بالقماش لمدة ساعة كي تكتمل عملية تخمير العجينة ويزداد حجمها ابدأ بقسم العجينة الى كرات صغيرة الحجم ثم قم بفرد تلك الكرات في صواني للخبز لكن قبلا افرد اوراق الزبدة كي لا تلتصق العجينة بالصينية ادخل الصينية الى الفرن واتركها الى ان تنتضج

كيفية تحضير لخبز الشوفان (بدون خميرة )

ذا كنت ترغب في إعداد خبز الشوفان بدون خميرة، فهذه الطريقة سهلة وبسيطة

مقادير الوصفة

كوبان من الشوفان الخشن كوبان ونصف كوب ماء رشة من الملح ملعقة صغيرة من صودا الخبز

كيفية التحضير لخبز الشوفان (بدون خميرة )

قم بخلط كل المقادير لبضع دقائق في الخلاط مع تكرار عملية اطفاء وتشغيل الخلاط كل فترة ثم قم بوضع المزيج داخل وعاء غويط واترك العجين لبضع دقائق الى ان يختمر ثم قم بوضع مقلاة عير ملتصقة على النار وضع بها عدة ملاعق معدودة من العجين وقم بتقليبها وفردها ثم اتركه لبضع دقائق على النار على الا تتخطى الدقائق الثلاث مع كل تقليب ثم استمر في تلك العملية الى ان تكتمل عملية النضج

كيفية التحضير لخبز الشوفان (ببذور الكتان )

ذا كنت ترغب في رفع القيمة الغذائية لخبز الشوفان فإنك تستطيع إدخال بعض المكونات الصحية إليه مثل بذور الكتان اضفها اليه مع المكونات الاتية :

كوب من الشوفان المطحون أو من دقيق الشوفان.

كوب واحد من بذور الكتان

نصف كوب من دقيق قمح كامل

رشة واحدة من الملح

10 ملاعق من زيت الزيتون.

5 ملاعق من الماء.

واذا اردت يمكنك اضافة 4 ملاعق من بذور اليقطين و 4 ملاعق من بذور دوار الشمس ورشة من اكليل الجبل المجفف

طريقة التحضير

بداخل وعاء كبير قم بخلط دقيق القمح ودقيق الشوفان سويا واضف الى الخليط بذور الكتان واليقطين ودوار الشمس

قم باضافة زيت الزيتون والماء إلى المزيج مع التحريك، وفي هذه الأثناء قم بإضافة الملح وإكقم بوضع العجينة بعد أن تصبح متماسكة في وعاء عميق، واتركها جانبًا مع تغطيتها بقطعة من القماش لفترة لا تقل عن 15 دقيقة حتى تختمر.

قم بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة، ثم قم بفرد كل منها على هيئة رغيف أو دائرة صغيرة، وقم بتوزيعها على صينية الفرن بعد أن تكون قد قمت بفرد أوراق الزبدة في داخل صينية

قم بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة، ثم قم بفرد كل منها على هيئة رغيف أو دائرة صغيرة، وقم بتوزيعها على صينية الفرن بعد أن تكون قد قمت بفرد أوراق الزبدة في داخل صينية قم بإدخال الصواني إلى الفرن واترك الخبز إلى أن ينضج تمامًا من الداخل والخارج

اقرأ ايضا:

أعشاب طبيعية مفيدة للشعب الهوائية في الظواهر الجوية المقبلة

طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل اللذيذ وفوائده