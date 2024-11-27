طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل اللذيذ وفوائده

وصفة القرنبيط بالبشاميل.. يعتبر خضار القرنبيط من الخضروات والأطعمة المحببة لدي العديد ولكن تحتار كل ربة منزل في طرق إعداد تلك الأكلات بطرق متنوعة ، وأيضاً تفضل السيدات دائماً إعداد القرنبيط لإحتوائه على فوائد عديدة، لذا سيقدم لكم الموجز في التقرير التالي اليوم طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل.

كيفية إعداد القرنبيط بالبشاميل بالمنزل

مكونات الوصفة:

رأس من القرنبيط متوسط الحجم.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

خمسمئة غرامٍ من اللحم المفروم.

بصلة كبيرة الحجم مفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من الشطّة المجروشة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة.

نصف كوب من الدقيق.

أربعة أكواب من الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة.

كوب من جبن الموزاريلا المبروشة.

خطوات تحضير القرنبيط بالبشاميل بالمنزل:

أولا قومي بتسخين الزيت في قدر على درجة حرارة متوسطة.

وبعدها إضافة اللحم إلى القدر مع تقليبه حتى يجف ماؤه.

ثم أضيفي البصل مع التقليب حتى يذبل، وبعدها قومي بتتبيل المكوّنات بالملح، الفلفل الأسود، البهارات المشكلة، الهيل والشطة المجروشة.

وقومي بتقليب اللحم بعد ذلك لمدة خمس دقائق حتى ينضج تماماً.

وفي هذه الخطوة سخني الزبدة والزيت في قدر سميك على درجة حرارة متوسطة.

والآن ضيفي الدقيق مع تقليبه جيداً باستخدام مضرب الشبك اليدوي حتى يتحمص وتتصاعد رائحته.

وأضيفي الحليب مع الإستمرار في التقليب كي تتجانس المكوّنات.

وأخيراً قومي بتقليب الحليب باستخدام ملعقة خشبية حتى يغلي ويصبح الخليط سمك القوام، ثمّ تبلي البشاميل بالملح.

فوائد القرنبيط:

أولا يقوم بالتخلص من السموم المتواجدة في الجسم بسبب احتوائها على مركبات الكبريت.

ويعمل على تقوية العظام والوقاية من الإصابة بهشاشة العظام بسبب احتوائها على فيتامين ك.

ويحافظ أيضاً على صحة الكلى والمثانة.

ويساعد على الحفاظ على صحة البصر وتعزيز الرؤية وتقليل خطر الإصابة باعتام عدسة العين، والتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

وتحسين الدورة الدموية وتدفق الدم.

اقرأ أيضاً:

طريقة عمل طاجن القرنبيط بالصلصة فى المنزل.. بخطوات سهله وبمكونات بسيطة

«زي المطاعم».. كيفية تحضير صينية القرنبيط بالبشاميل في المنزل