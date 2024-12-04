طريقة عمل حلوى الدونات اللذيذة في الفرن.. اكتشف التفاصيل

الدونات من اكثر المعجنات ذات الشعبية العالية بين الناس لطعمها الطري واللذيذ والصوص ذو الطعم السكري الناعم جعلها ملكة قلوب العديدين في حلوى المعجنات ويتسائل العديدون عن كيفية اعدادها بالمنزل بدون تكلفة عالية وبنفس الطعم اللذيذ يجيبكم الموجز على هذا السؤال

مقادير عمل الدونات

كوب واحد من السكر 2 ملعقة صغيرة خميرة 2 ملعقة صغيرة من مطحون القرفة الناعم ملعقة واحدة من صودا الخبز نصف كوب زبدة 1 ملعقة كبيرة عسل 3 بيضات 1 كوب لبن 3 كوب طحين تصف نبعقة صغيرة ثرنفل مطحون

طريقة اعداد الدونات

اجعل درجة حرارة الفرن تصل الى 200 درجة مئوية واعداد قالب للخبز على شكل حلقات الدونات قم بخلط كل من :الطحين القرفة ,القرنفل ,صودا الخبز ,الخميرة والسكر في وعاء ذو حجم متوسط وامزج المكونات جيدا حتى تتجانس قم بمزج الزبدة , البيض , العسل واللبن في غويط من الحجم المتوسط عند طريق اداة مزج يدوية الى ان تتجانس قم بمزج خليط الطحين مع خليط البيت الى ان تتكون عجينة الدونات الطرية والناعمة ضع الخليط في قالب الخبز ثم ادخلها الى الفرن لمدة 12 دقيقة الى ان تكتسب لون ذهبي ثم اخرجها واتركها تبرد قليلا ثم ابدأ بتقديمها

مقادير صوص الدونات (الشوكلاتة )

3\4 كوب شوكلاتة رقائق نصف محلاة 3 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة ملعقة كبيرة كل من مشروب الذرة والماء مجموعة من حبيبات الفارمسيل الملونة

طريقة التحضير

امزج جميع المكونات داخل المكرويف ضعها في الميكروويف لمدة 20 ثانية ثم اخرج الطبق من الميكرويف وقم بتحريك الشوكلاتة واعادة الطبق الى الميكروويف اللى تكتمل عملية ذوبان الشوكلاتة اخرج الطبق من الميكروويف للمرة الاخيرة وابدا برش حبيبات الفارمسيل الملونة على الشوكلاتة بعد تغميس الدونات بها اتركها عدة دفائق لتبرد وابدء التقديم بعدها مباشرة ة بالهناء و الشفاء

اقرأ ايضا:ألذ الحلويات.. طريقة عمل رموش الست بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

ترند السوشيال ميديا.. طريقة عمل العيش الياباني في المنزل

طريقة عمل الثومية السوري الأصلية بطريقة سهلة ولذيذة في المنزل