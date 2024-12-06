تعرف على طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل بطريقة بسيطة

تحضير الكريم كراميل.. تحاول كثيرمن السيدات وربات البيوت التجديد والتنوع في إعداد الأكلات والحلويات بطريقة تشبه المطاعم من أجل إدخال البهجة والسرور لعائلاتهن.

ولهذا يقدم لكم الموجز اليوم كيفية إعداد كريم كراميل بالمنزل بطريقة سهلة وموفرة .

مكونات طريقة عمل الكريم كراميل

* 2 كوب من الحليب كامل الدسم.

* ثلاث بيضات.

* صفار بيضة.

* ملعقتين من الفانيليا.

* ملعقتين من الكريمة.

تحضير طريقة عمل الكريم كراميل

* ربع كوب من الكريمة.

* برش برتقال

* كوب من السكر.

* ملعقتين من الزبدة.

طريقة عمل الكريم كراميل بالمنزل



للحصول على كريم كراميل مثالي بمذاق غني وقوام رائع، يجب الالتزام بخطوات التحضير بعناية. إليك الطريقة المبسطة:

1. تحضير الكراميل:

ضع مقلاة على نار متوسطة وأضف السكر دون تقليب حتى يذوب ويأخذ اللون الذهبي.

قلب السكر برفق، ثم أضف الكريمة والزبدة وامزج جيداً.

ارفع الخليط عن النار واتركه جانباً ليبرد.

2. تحضير مزيج الحليب:

سخن الحليب في وعاء عميق على النار حتى يغلي.

أضف القشطة وامزج جيداً، ثم اتركه ليغلي مرة أخرى.

أضف السكر وامزج حتى يذوب تماماً.

طريقة تحضير الكريم كراميل

3. تحضير خليط البيض:

في وعاء آخر، اخفق البيض وصفار البيض مع الفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي حتى تمتزج المكونات.

أضف خليط الحليب الساخن تدريجياً مع التحريك المستمر لتجنب نضج البيض، ثم أضف كوباً من الحليب البارد وامزج.

4. التجهيز للخبز:

صب القليل من صوص الكراميل في قوالب الكريم كراميل.

أضف خليط الكريم كراميل فوق الكراميل في القوالب.

ضع القوالب في صينية تحتوي على ماء مثلج.

5. الخبز والتبريد:

أدخل الصينية في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج الكريم كراميل تماماً.

أخرج القوالب من الفرن واتركها لتبرد، ثم ضعها في الثلاجة حتى تتماسك تماماً.



يقدم الكريم كراميل بارداً للاستمتاع بنكهة منعشة ومميزة.

إليك طرق مختلفة لتحضير الكريم كراميل بطريقة لذيذة:

طريقة تحضير كريم كراميل بالبسكويت :

مقادير كريم كراميل بالبسكويت:

1 ونصف لتر لبن

2 باكو كريم كراميل

3 باكو كبير بسكوت سادة

طريقة عمل كريم كراميل بالبسكويت:

- يسخن اللبن ثم يضاف 2 باكو كريم كراميل مذوب في لبن ثم يقلب حتى الغليان، ثم يرفع

- يرص بسكويت في قاع البيركس، ثم يضاف خليط الكريم كراميل

- يدخل الثلاجة حتى يتماسك ثم يوضع 2 باكو كراميل على الوجه، ويقدم بالهنا

هناك طريقة أخرى لعمل الكريم كراميل بالبيض فى المنزل للشيف محيى شوقى "أبو البنات".

مكونات الكراميل:

ثلاثة أرباع كوب سكر

كوب ماء بارد

مقادير طبقة الكريم:

نصف كوب سكر

300 مل قشدة

كوب ونصف حليب

ملعقة صغيرة فانيليا

6 بيضات

كريم كراميل



طريقة العمل:

1- لتحضير الكراميل، ضعي السكر والماء في قدر على نار هادئة وحركي لمدة 5 دقائق حتى يذوب السكر وتمتزج المكونات.

2- اخفضي النار واتركي المكونات تغلي لمدة 5 دقائق ثم اسكبي الكراميل في 6 قوالب عميقة وضعيها جانبًا لتبرد.

3- لتحضير الكريم كراميل، اخفقي البيض مع الفانيليا ثم السكر حتى تمتزج المكونات.

4- سخني القشدة والحليب في قدر على نار متوسطّة وحركي المكونات لمدة 8 دقائق حتى تغلي جيدًا.

5- أخلطي خليط القشدة والحليب مع خليط البيض والسكر في وعاء كبير ووزعي المزيج على القوالب فوق الكراميل.

6- ضعي القوالب في صينية فرن مغمورة بالماء المغلي حتى يصل على مستوى نصف حجم القالب ثم اخبزيها لمدة 30 دقيقة.

7- اخرجي القوالب من الفرن واتركيها جانبا لتبرد ثم ضعيها في الثلاجة لتتجمد.

8- عند التقديم، حددي أطراف القوالب بالسكين ثم اقلبيها في 6 أطباق صغيرة وقدّميها باردة .



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