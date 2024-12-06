طريقة منزلية لإعداد البرجر اللذيذ بشكل صحي

البرجر من اشكال اللحوم ذات الشعبية في العديد من البلدان لاحتوائها على طعم شهي للغاية بالنسبة للعديد من الأفراد مما يحثهم على دفع اسعار كبيرة مقابله في المطاعم لكن تخشي العديد من الأسر اخطار اللحوم المصنعة فماذا يفعلون يقدم لكم الموجز الحل الأمثل

مقادير البرجر المنزلي

نصف كيلو من اللحم المفروم

كوبان من فول الصويا المنقوعة والمصفاة جيدا

ملح وفلفل

بهارات

الخبز نوع كايزر

بطاطس مقطعة على شكل اصابح ومحمرة جيدا

كاتشب

خيار مخلل

مستردة

حلقات بصل

كابوتشا

جبنة شيدر مقطعة على شكل شرائح

حلقات من الطماطم المشوية

طريقة اعداد البرجر المنزلي

ابدا بمزج اللحم المفروم مع فول الصويا والبصل داخل الكبة بعد ان تمزج المكونات جيدا وتصبح متناسجة ابدا برش الفلفل والملح وبعض البهارات على المزيج ابدا بتشكيل البرجر على شكل دوائر واسعة وسميكة بعد انتهاء عملية التشكيل نضعه في الثلاجة حتى يبرد قليلا بعد انتهاء عملية التبريد نجهز الجريل ونضعه عليه قطع البرجر عندما تكتمل عملية النضج ضع الجريل داخل الخبز الكايز واضف اليه شرائح الجبن والكابوتشا والبصل مع المستردة والكاتشب وضع بشكل جانبي البطاطس ابدا بالتقديم وبالهناء والشفاء

مجموعة من خدع مطبخية لجعل طعمه مثل المطاعم

عند شراء لحم مفروم اختر لحم البقر اخلط البطاطس والدقيق و البقسماط او الفيجيتار مع اللحم البقري المفروم الى ان يصبح البرجر ذو قوام هش مثل المطاعم ابدا بشراء قوالب مطبخية للبرجر من اي محل لبيع الادوات المطبخية وان لم تكن لديك القدرة فاستخدم غطاء ذو شكل دائري حتى يتناسب حجم البرجر مع الخبز الكايزر عند بدأ عملية طهيه على الجريل اضغط عليه من المنتصف الاستخراج الماء والبخار منه كي لا يتصاعد من المنتصف ويصير بشكل بلا تساوي في الحجم اترك البرجر لمدة لا تقل عن ساعة قبل وضعه على الجريل ليصبح متماسكا قبل عملية الطهي ضع قليل من الزيت على مقلاة ان لم تمتلك الجريل في مطبخ بيتك وضع عليه البرجر مع درجة حرارة مرتفعة دفيفتان لكل وجه من توجه البرجر الى ان تكتمل عملية النضج ويصير طريا من الداخل كالمطاعم ضع الخبز الكيزر في مقلاة حتى تكتسب مذاق ولون البرجر والشواء المميز

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