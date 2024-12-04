في اليوم العالمي للكوكيز.. تاريخه وأنواعه وطريقة سهلة لتقديمه

يحتفل العالم اليوم الأربعاء بـ اليوم العالمى لحلوى الكوكيز، وهو فرصة رائعة لاستكشاف أنواع الكوكيز المختلفة والفريدة حول العالم، خاصة أنه من المأكولات الشهية والمحببة للكبار والصغار على حد سواء، وذلك بالإضافة إلى أنه غنى بالكثير من المواد الغذائية المفيدة، وفيما يلى قائمة بأنواع الكوكيز الشهيرة حول العالم وتاريخه وطريقة عمله بسهولة وسرعة من الموجز.

- كوكيز الشوكولاته الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية:

هي أشهر أنواع الكوكيز في العالم، وتم اختراعه فى الولايات المتحدة عام 1938، ويتميز برقائق الشيكولاتة الذائبة.

- كوكيز الشوفان والزبيب بالولايات المتحدة الأمريكية:

هو كوكيز صحى لأنه مصنوع من الشوفان ويضاف إليه الزبيب عند الطلب ويصلح جدًا لأصحاب النظام الغذائى.

كوكيز الشوكولاته والزبدة

- كوكيز الزبدة بدولة الدنمارك:

يتميز هذا النوع بمذاق الزبدة الغنى والملمس الهش، ويقدم غالبًا فى علب معدنية مزخرفة.

الكوكيز الإيطالي

- كوكيز إيطاليا:

هو نوع من الكوكيز الجاف والمقرمش، ويقدم مع القهوة أو الشاى، ويحتوى غالبًا على اللوز أو الفواكه المجففة.

كوكيز أماريتي

- كوكيز أماريتي الإيطالية:

هي كوكيز إيطالية تقليدية مصنوعة من اللوز، وناعمة من الداخل ومقرمشة من الخارج.

كوكيز الماكرون

- كوكيز ماكرون الفرنسية:

هي ليست كوكيز بالمعنى الحرفي، لكنها بسكويت مصنوع من اللوز المطحون مع حشوات كريمية.

كوكيز فورتشن



- فورتشن الكوكيز في كلا من الصين وأمريكا:

هي تعد كوكيز مقرمشة تحتوى على رسائل حظ أو حكم، ابتكرت لأول مرة فى الولايات المتحدة بأيدى صينيين مهاجرين.

كوكيز القرفة

-كوكيز القرفة في دولتا بلجيكا وهولندا:

هي نوع من الكوكيز المُبهّر بالقرفة، وغالبًا ما يُشكل بأشكال تقليدية، وصنع لأول مرة في بلجيكا وانتقل بعد ذلك إلى هولندا ويحتفلون به.

كوكيز ساندوتش

- كوكيز الساندوتش في أمريكا اللاتينية:

هي عبارة عن كوكيز محشوة بدولسي دي ليتشي وهى حلوى الكراميل المعروفة ومغطاة أحيانًا بالشوكولاتة أو جوز الهند.

كوكيز الزنجبيل

- كوكيز الزنجبيل من قارة أمريكا الشمالية:

هو مثالي جدا لفصل الشتاء وأعياد الميلاد، ومصنوع من الزنجبيل والتوابل، طعمه حار ولاذع ويتميز بأنه يمنح التدفئة.



طريقة عمل كوكيز الشوكولاته الأمريكي

مقادير الوصفة:

- كوب واحد (125 جراما) دقيق.

- رشة ملح.

- نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

- نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

- ثلث كوب (60 جرام) كاكاو خام.

- بيضة واحدة.

- كوب إلا ربع (165 جراما) سكر بني.

- ربع كوب (50 جراما) سكر أبيض.

- رشة فانيليا.

- نصف كوب زبدة + 2 ملعقة كبيرة زبدة (المجموع 150 جراما).

- كوب (180 جراما) قطع شوكولاتة.

خطوات تحضير الكوكيز بالتفصيل:

- أولا قومي بتسخين الفرن على 180 درجة مئوية.

- ثم اخفقي الزبدة والسكر حتى يصبح الخليط فاتح اللون وكريمي.

- وبعدها أضيفي البيضة والفانيليا واخلطي جيدًا.

- وفي وعاء آخر، بعد ذلك امزجي الدقيق، الملح، البيكنج باودر، البيكنج صودا والكاكاو.

- وبعد ذلك أضيفي خليط المكونات الجافة إلى خليط الزبدة تدريجيًا مع التقليب حتى تمتزج المكونات جيداً.

- والآن أضيفي قطع الشوكولاتة واخلطيهم برفق.

- وفي هذه الخطوة غطّي صينية الخبز بورق الزبدة.

- وشكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صينية الخبز مع ترك مسافة كافية بين كل كرة والأخرى.

- وقومي بخبز الكوكيز في الفرن لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.

- وأخيراً اتركي الكوكيز تبرد على صينية الخبز لبضع دقائق قبل نقلها إلى رف سلكي لتبرد تمامًا.

نصائح مهمة لنجاح الكوكيز:

- أولا تأكدي من أن كافة المكونات في درجة حرارة الغرفة قبل البدء.

- وإحرصي ألا تعجني العجينة كثيرًا، فقط حتى تمتزج المكونات.

- ويمكنك إضافة مكسرات أو رقائق شوكولاتة بيضاء إلى العجينة وذلك حسب الرغبة.

- ويمكنك أيضاً تخزين الكوكيز في وعاء مُحكم الإغلاق في درجة حرارة الغرفة وذلك لمدة تصل إلى 3 أيام.

طريقة عمل الكوكيز

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