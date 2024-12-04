زي المطاعم.. أفضل طريقة لعمل وصفة كفتة داوود باشا في المنزل

كفتة داوود باشا.. تعد من الوصفات ذات الطعم الشهي واللذيذ الذي يطمح العديد من الأسر إلى تناوله في منازلهم بأقل التكاليف بدلًا من دفع أثمان عالية لهذه الوصفة الشهية.

لذا يقدم لكم موقع الموجز طريقة إعداد كفتة داوود باشا مثل المطاعم.

وتتلخص مكونات كفتة داوود باشا في الآتي:

مقادير كفتة داوود

نصف كيلو من اللحم المفروم

بصلة واحدة مفرومة

ربع كوب من الكزبرة المفرومة

نصف كوب من البقدونس المفروم

فصان من الثوم المهروس

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

ملعقة صغيرة من تشكيلة من البهارات

حبة واحدة من الفلفل الرومي المفروم

زيت نباتي

للصلصة

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي

حبة واحدة من البصل المفروم

فصان من الثوم المفروم

ملعقتان صغيرتان من صلصة الطماطم

ملعقة صغيرة من تشكيلة البهارات

ملح

ماء

طريقة عمل كفتة داوود باشا

أما فيما يتعلق بطريقة تحضير كفتة داوود باشا فهي تتلص في الآتي:

ونبدأ بطريقة عمل كفتة داوود باشا من خلال الحصول على طبق غويط نضع اللحم ,البصل,الكزبرة,البقدونس ,الثوم,الفلفل الاسود ,الكزبرة الجافة ,البهارات المشكلة و الفل الرومي ثم نمزج تلك المكونات معا حتى تتجانس جيدا قم بتسخين مقلاة على درجة حرارة متوسطة شكل من خليط اللحم المفروم والتوابل مجموعة من قطع الكفتة على شكل كرات متماثلة في احجامها اسقط مجموعة كرات الكفتة في المقلاة ثم ابدا في عملية تقليب الكرات الى ان يتم تغير الوانها وتكتمل عملية نضجها ثم اخرجها من المقلاة واتركها في طبق في ركن جانبي في مقلاة اخرى ضع على درجة حرارة متوسطة قم بتسخين الزيت وضع عليه البصل والثوم واخلطهما سويا الى ان يذبلا اضف الى المزيج صلصة ومعجون الطماطم ,تشكيلة البهارات ,الملح والماء ونمزجهم سويا الى ان يتجانسوا عندما يصل المزيج الى درجة حرارة الغليان قم بتخفيف درجة الجرارة عن المقلاة ونسقط فيها كرات الكفتة نقوم بوضع الغطاء على المقلاة الى ان تنضج المكونات وترتفع كثافة الصلصة قدم الطبق ساخنا وبالهناء والشفاء

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