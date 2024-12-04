الفراخ المندي وطريقة اعدادها على طريقة نادية السيد ...اكتشفها الان

تعتبر الفراخ المندي من ألذ واطعم الأكلات التي يحبها الكثير ويبحث عن طريقة عملها حيث أنها لها اكثر من طريقة، يقدم لكم موقع الموجز طريقة سهلة لاعداد الفراخ المندي ذات الطعم الشهي واللذيذ الذي يحبه الكثيرون وبنتيجة تشبه نتائج الشيفات (نادية السيد)

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مقادير الفراخ المندي

فرختين

نصف كوب من الزيت

1 ملعقة صغيرة من الكركم

1 ملعقة كبيرة من البابريكا

1 ملعقة صغيرة من الجنزبيل

1 ملعقة صغيرة من القرفة

1ملعقة كبيرة من الملح

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود

رشة واحدة من الزعفران (حسب الرغبة)

ربع ملعقة صغيرة من لون طعام احمر (حسب الرغبة)

4 كوب من الارز

6 كوب من الماء الدافئ

ملح

زيت

3 عود من القرفة

3 من ورق اللورا

حبوب من الفلفل الاسود

حبوب من القرنفل

الليمون المجفف

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طريقة اعداد الفراخ المندي( بالخطوات مرتبة)

لاعداد التتبيلة الخاصة باالدجاج :ضع الزيت,الكركم ,الجنزبيل المطحون ,البابريكا ,القرفة بعد طحنها ,ملح,فلفل اسود,لون الطعام الاحمر والزعفران المطحون في وعاء ونخلط تلك المكونات جيدا قم بتغميس الدجاج في الدقيق بعد تنظيفه جيدا ثم بتقطيع الدجاجتين وقطع كل دجاجة الى نصفين ضع الانصاف الاربعة للدجاجتين في صينية وانثر عليهم خلطة التوابل المعدة سابقا غطي الدجاج بواسطة كيس شفاف ثم ضعه في الثلاجة لمدة تصل الى ساعتين في اثناء الساعتين قم باعداد الارز وابدا بوضع داخل قدر كل من :القرفة ,ةرق اللورا ,فلفل اسود ,قرنفل والليمون المجفف على نار هادئة ضع الخليط في احدى صواني الفرن ثم ضع عليهم الارز بعد نقعه وغسله بحرص ثم اضف الى المزيج الماء الدافئ مع الملح وكوب من الزيت نغطي خليط الارز بالتوابل باوراق الفويل بعد نشر ثقوب بها نخرج الدجاح من الثلاجة ثم نغطي الثقوب بوضع قطع الدجاج عليها ونقوم بتغطيتها بورق الفويل ثم نضع مجددا ورق الزبدة على الدجاج وعليها ورق فويل ونحكم التغطية ندخل الصينية الفرن لما يقرب من الساعة على درجة حرارة تصل الى 200 درجة مئوية بعد مرور الساعة تفتح الفرن ونضع به صينية بها ماء تحت الدجاج ثم نتركه مفتوحا حتى يخرج بخار الماء نغلق الفرن مجددا ونتركه لمدة نصف ساعة الى ساعة اخرى وفقا لحجم الدجاج ثم نخرجه من الفرن ونتركه جانبا لنكشف عن الارز ونخلطه جيدا عندما ينضج نزيل منها البهارات قبل التقديم ندخل الدجاج الفرن مرة اخرى لتصل الى التحمير لبضع دقائق فقط نخرجه من الفرن ثم نرتبه بحرص فوق الارز ونضع بجانب الصينية صلصة الدقوس وسلطة الزبادي وبالهناء والشفاء

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