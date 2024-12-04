7 أكلات أسبوعية شهية وموفرة ..عشان حيرة كل يوم

أكلات أسبوعية.. تتوالى الأيام ويظل السؤال الأكثر إلحاحًا في حياة ربات البيوت هو: «هنعمل أكل إيه النهاردة؟»؛ خاصة مع اختلاف أذواق الأطفال وتباين اختياراتهم، مما يضع الأمهات في موقف صعب يوميًا لإعداد وجبة ترضي جميع أفراد الأسرة وتكون في الوقت نفسه اقتصادية.

مع ارتفاع الأسعار وتزايد التحديات الاقتصادية، أصبح التخطيط للأكلات الأسبوعية ضرورة للعديد من الأسر، ويمكن لجدول الأكلات الاقتصادي أن يساعدك في تقديم وجبات متوازنة دون إرهاق ميزانية الأسرة.

ويشارك موقع الموجز، كل ست مصرية بجدول مقترح لـ أكلات الأسبوع بأسعار معقولة ولذيذة:

السبت: شوربة عدس ورغيف ساخن

وجبة مغذية وسهلة التحضير، تعد شوربة العدس خيارًا اقتصاديًا ومثاليًا ليوم بداية الأسبوع، و تُقدم مع خبز طازج وشرائح ليمون للحصول على نكهة منعشة.

شوربة عدس

الأحد: كفتة بالأرز وسلطة خضراء

تتميز كفتة بالأرز بكونها مشبعة وتناسب جميع أفراد الأسرة، ويمكن استخدام اللحم المفروم المخلوط بالبقسماط والتوابل لتحضير الكفتة، مع الأرز الأبيض وسلطة طازجة.

كفتة بالأرز وسلطة خضراء

الاثنين: مكرونة بالصلصة الحمراء وقطع دجاج مشوية

وجبة سهلة وسريعة تناسب يوم العمل. يتم طهي المكرونة بصلصة الطماطم المبهرة وتقديمها بجانب قطع دجاج مشوية متبلة بالليمون والثوم.

مكرونة بالصلصة الحمراء وقطع دجاج مشوية

الثلاثاء: بطاطس مطهية مع الخضار وسلطة زبادي

وجبة نباتية خفيفة ومغذية، ويمكن استخدام البطاطس مع الجزر والبازلاء في صلصة الطماطم البسيطة.

كما يقدم بجانبها سلطة زبادي منعشة.

بطاطس مطهية مع الخضار

الأربعاء: سمك مشوي وأرز بالشبت

وجبة صحية تحتوي على الأوميجا 3، حيث يشوى السمك المفضل لديك مع تتبيلة ليمونية خفيفة، ويقدم مع أرز مطهو بالشبت لإضفاء نكهة مميزة.

سمك مشوي وأرز بالشبت

الخميس: محشي وملوخية

يُعتبر المحشي بأشكاله المختلفة، سواء الكرنب أو الكوسا، من الأطباق الرئيسية ليوم الخميس في العديد من المنازل. يمكن تقديمه بجانب طبق الملوخية المطبوخة مع الأرز.

محشي وملوخية

الجمعة: فطائر محشوة ومقبلات متنوعة

يفضل تخصيص يوم الجمعة لتناول الفطائر المحشوة بحشوات مختلفة مثل الجبن أو اللحم المفروم، بجانب المقبلات مثل المخللات والزيتون.

فطائر محشوة

نصائح لتقليل التكلفة:

التخطيط المسبق: حددي قائمة المشتريات بناءً على الوجبات المخططة.

استخدام المكونات المتوفرة: قومي بتفقد ما لديك في المنزل قبل الشراء.

شراء الخضروات الموسمية: توفر تكلفة أقل ونكهة أفضل.

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