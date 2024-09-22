بعد ارتفاع أسعارها.. أكلات صحية بدون طماطم في المنزل

أكلات صحية بدون طماطم.. شهدت أسعار الطماطم ارتفاع جنوني في الأسواق خلالها الأيام الحالية، ما جعل من الصعب شراؤها، دفع هذا الأمر شريحة كبيرة من المواطنين إلى البحث عن بدائل صحية ولذيذة لإضافة نكهة مميزة للطعم دون الحاجة إلى شراء الطماطم.

أكلات صحية بدون طماطم

يقدم لكم موقع الموجز، أكلات صحية بدون طماطم، حيث أن هناك العديد من الأطعمة التي يمكن استخدامها كبديل للطماطم في الطهي، والتي تتميز بطعم لذيذ وقيمة غذائية عالية.

أطعمة بديلة للطماطم

الفلفل الرومي: يضيف الفلفل الرومي نكهة حارة وحلوة للأطباق، ويمكن استخدامه في العديد من الوصفات مثل السلطات والشوربات.

البنجر: يمنح البنجر الأطباق لونًا ورديًا جذابًا ونكهة ترابية خفيفة، ويمكن استخدامه في عمل العصائر والسلطات والشوربات.

الجزر: يضيف الجزر حلاوة طبيعية للأطباق، ويمكن استخدامه في عمل العصائر والصلصات والشوربات.

القرع: يعتبر القرع مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن، ويمكن استخدامه في عمل الحساء واليخني.

البصل: يضيف البصل نكهة قوية للأطباق، ويمكن استخدامه في عمل الصلصات والمقبلات.

الثوم: يعطي الثوم نكهة مميزة للأطباق، ويمكن استخدامه في العديد من الوصفات.

الأعشاب والتوابل: يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الأعشاب والتوابل مثل الكزبرة والريحان والشبت لإضافة نكهة مميزة للأطباق.

أفكار لوجبات صحية بدون طماطم:

صلصة المانجو للشواء

مكونات

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصلة صغيرة مفرومة

2 فلفل رومي منزوع البذور ومقطع إلى مكعبات

3/4 ملعقة صغيرة من الثوم المجفف المفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

1/2 ملعقة صغيرة من البهار المطحون

1/3 كوب الخل

3 ملاعق كبيرة من الدبس

2 ملعقة كبيرة من صلصة ورشيسترشاير

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

1/4 كوب عصير تفاح غير محلى

1 مانجو ناضجة مقشرة ومقطعة إلى مكعبات (حوالي 1 1/4 كوب)

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار

طريقة الطهي

سخني زيت الزيتون في مقلاة.

اقلي البصل مع التحريك حتى يصبح شفافًا لمدة 3 دقائق تقريبًا.

أضيفي الفلفل الحلو والثوم والملح والفلفل الأسود والبهارات والخل والدبس وصلصة ورشيسترشاير وعصير الليمون وعصير التفاح والمانجو ومسحوق الفلفل الحار.

اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

اهرسيه.

اشويه أو اخبزيه في الفرن أو اخبزي الدجاج أو اللحم أو الروبيان ثم ضعي الصلصة فوقه.

أكلات صحية بدون طماطم

شوربة الجبن المكسيكية

مكونات

2 كوب من مرق الدجاج أو مرقة شوربة

2 جزر

1 كرفس مفروم

1/2 كوب بصل مفروم

1-2 فلفل رومي مفروم

1 فص ثوم مفروم

2 كوب حليب

3 ملاعق صغيرة من مسحوق الفلفل الحار

1/4 كوب دقيق متعدد الأغراض

1/4 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

1/4 ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف

1/4 ملعقة صغيرة ملح

الفلفل الأسود

طريقة الطهي

في قدر كبير على نار عالية، يُغلى المرق والخضار والثوم.

ثم تُخفف الحرارة إلى متوسطة منخفضة ويُترك على نار هادئة، مغطى، حتى تنضج الخضراوات، لمدة 10 دقائق تقريبًا.

في وعاء، اخفقي المكونات المتبقية باستثناء الجبن معًا.

أضيفي المرق وخليط الخضار.

اخفقي على نار متوسطة حتى يصبح الخليط فقاعيًا وسميكًا قليلًا، لمدة 3 دقائق تقريبًا. اطهي لمدة 1-2 دقيقة أخرى. أ

ضيفي الجبن وقلبي حتى يذوب.

أكلات صحية بدون طماطم

طريقة عمل الشكشوكة دون طماطم

مكونات

4 بيضات كبيرة.

¼ كوب (60 مل) حليب.

بصلة صغيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

½ ثمرة فلفل أخضر رومي مقطعة مكعبات صغيرة.

2 فص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة (30 مل) زيت.

ملعقة كبيرة (12.5 جم) زبد غير مملح.

½ ملعقة كبيرة (6.25 جم هريسة فلفل أحمر حار.

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بابريكا.

ملح وفلفل أسود.

جبن بارميزان مبشور.

طريقة الطهي

ضعي البيض والحليب والملح والفلفل الأسود والبابريكا والهريسة في وعاء كبير، واخفقي جيدًا.

ضعي الزيت والزبد في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة، ثم أضيفي الأخضر، وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي البيض، وقلبي حتى ينضج البيض، ثم ضعي الشكشوكة في طبق التقديم.

رشي البارميزان على الوجه، ثم قدمي الشكشوكة ساخنة مع الخبز على وجبة الإفطار.

أكلات صحية بدون طماطم

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