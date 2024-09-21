جنون الطماطم.. أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

شهدت الأسواق المصرية في الفترة الأخيرة ارتفاعًا حادًا في أسعار الطماطم، مما ألقى بظلاله الثقيلة على موائد المواطنين، هذه الأزمة التي تعود أسبابها إلى عدة عوامل متداخلة، كالتغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج، كشفت عن تأثير التقلبات في أسعار السلع الأساسية على حياة المواطنين،

وبينما تبذل الحكومة جهودًا لمعالجة هذه الأزمة، إلا أن آثارها لا تزال مستمرة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لحماية المستهلك وضبط الأسواق

وتقوم المواطنين بالبحث عن أسعار الخضروات في الأسواق لمعرفتة أرخص الأسعار لكي يشتروها، ويستعرض الموجز أسعار الخضروات.

حذر صدام أبوحسين، نقيب الفلاحين، من استمرار ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم في الأسواق خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن هذه الزيادة كانت متوقعة نتيجة لعدة عوامل.



وقال أبو حسين خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، إن ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، وارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض المساحات المزروعة بالطماطم والبطاطس هي الأسباب الرئيسية وراء هذه الأزمة.



وأضاف أن أسعار الطماطم من المتوقع أن تتجاوز 30 جنيهًا للكيلو خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري. وأوضح أن أزمة البطاطس ترجع إلى نقص التقاوي المستوردة، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها وانخفاض المساحات المنزرعة.



وأشار أبوحسين إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لحل هذه الأزمة، ولكن من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر المقبل انخفاضًا كبيرًا في أسعار الخضروات مع زيادة الإنتاج.



ونفى أبو حسين وجود أي نية لوقف تصدير البطاطس، مؤكدًا أن المخزون الحالي لا يكفي إلا لتلبية احتياجات السوق المحلية.

أسعار الخضروات في الأسواق

سعر الخضراوات اليوم

الطماطم بين 12 جنيها و22 جنيها.

الطماطم بين 12 جنيها و22 جنيها. البطاطس بين 12 جنيها 19 جنيها.

البصل الأبيض بين 6 جنيهات و11 جنيه

البصل الاحمر من 5 إلى 10 جنيهات.

البصل الاحمر من 5 إلى 10 جنيهات. الكوسة بين 8 و 18 جنيهًا.

الفاصوليا بين 30 و 40 جنيهًا.

الباذنجان البلدي ما بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 11 و15 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 و13 جنيهًا.

الملوخية بين 3 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 8 و10 جنيهات.

قلقاس بين 23 و25 جنيهًا.

الثوم بين 45 و75 جنيهًا.

فلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى) من 22 إلى 30 جنيهًا.

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