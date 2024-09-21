بكام أسعار الأرز الشعير اليوم السبت.. مش هتصدق وصل كام في السوق

أسعار الأرز الشعير اليوم السبت.. يمثل الأرز الشعير مصدر دخل هام للعديد من المزارعين والتجار في مصر، ولذلك، فإن متابعة أسعار الأرز الشعير أمر بالغ الأهمية لاتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بالزراعة والتسويق.





أسعار الأرز الشعير اليوم السبت





يقدم لكم موقع الموجز، أسعار الأرز الشعير اليوم السبت، حيث يشهد سوق الأرز الشعير في مصر تحولات مستمرة في الأسعار، مع تسليط الضوء على العوامل المؤثرة في هذه التغيرات.

لا يفوتك أسعار الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في مصر





سعر طن الأرز الشعير



يلعب الأرز الشعير دورًا هامًا في الاقتصاد المصري، حيث يدخل في صناعة العديد من المنتجات الغذائية. تتأثر أسعار الأرز الشعير بالعديد من العوامل، مثل العرض والطلب، وتكاليف الإنتاج، والأحوال الجوية، كذلك من المتوقع ارتفاع أسعار الأرز الشعير خلال الفترة المقبلة، خاصة عقب الانتهاء من موسم توزيع الأرز والإنتاج، وقد سجلت الأسعار اليوم كالآتي:



بلغت أسعار الأرز الشعير عريضة الحبة نحو 16500 جنيه.



بينما الأرز الشعير رفيع الحبة قد سجلت نحو 15500 جنيه.





في حين أن سعر الأرز الشعير عريض الحبة مع نسبة كسر تصل إلى 3% بلغ نحو 25500 جنيه مصري.



كما سجل كيلو الأرز عريض الحبة نحو 28 جنيها.



إما كيلو الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 25 جنيها.





أسعار الأرز عالمياً





وفقاً للبيانات الصادرة عن بورصة شيكاغو العالمية عن أسعار الأرز، فقد سجلت الأسعار العالمية ما بين 400 إلى 600 دولار للطن الواحد.



اسعار السلع الأساسية اليوم



كيلو الأرز المعبأ: 33.40 جنيه، بزيادة 2.66 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 54.16 جنيه، بزيادة 6.18 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.36 جنيه، بزيادة 9 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 77.82 جنيه، بتراجع 3.85 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.69 جنيه، بزيادة 2.69 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.29 جنيه، بزيادة 3.26 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 62.93 جنيه، بزيادة 98 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.24 جنيه، بزيادة 14 قرشا.

لتر زيت الذرة: 97.27 جنيه، بزيادة 3.09 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 392.56 جنيه، بزيادة 2.93 جنيه.

أسعار الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في مصر



مفاجأة في أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد 15-9-2024 داخل الأسواق



