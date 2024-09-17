أسعار الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في مصر

أسعار الأرز الشعير داخل الأسواق .. خيم الاستقرار على أسعار الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 17-9-2024، داخل الأسواق بجميع المحافظات، وذلك نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة، للسيطرة على الأسعار في الأسواق، وضمان وضع التسعيرات الرسمية التي أقرتها الحكومة المصرية على أسعار الأرز، وغيره من المواد الغذائية.



ويعتبر الأرز من أهم السلع الغذائية لدى الأسر المصرية، والتي لا يمكن الاستغناء عنها، حيث يعتمد عليه ربات البيوت في إعداد الوجبات المختلفة لتغذية أطفالهم.



أسعار الأرز الشعير اليوم للمستهلك

تتصدر أسعار الأرز الشعير محركات البحث المختلفة، للتعرف على المستجدات التي تطرأ علىها، ويستعرض " الموجز "، خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة الخاصة بـ سعر الأرز الشعير والأبيض، وفقا لما أعلنته شعبة الأرز بغرفة اتحاد الصناعات، والتي جاءت على النحو الآتي:

أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم



استقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، بالأسواق المحلية لتسجل 16,500 جنيه للطن.

أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم

كما شهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، ثباتًا ليبلغ سعر الطن 15,500 جنيه.

أسعار الأرز الأبيض اليوم





وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، استقرارًا إلى 25,500 جنيه للطن.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «سعر الأرز الشعير اليومرفيع الحبة كسر 5%» ثباتًا لنحو 23,500 جنيه للطن.

أسعار الأرز

كيلو الأرز المعبأ





يتراوح سعر الارز المعبأ، ما بين 27 جنيها الى 35 جنيها، وتختلف أسعار الأرز المعبأ طبقًا للشركة المنتجة.

سعر كيلو الأرز السائب





سجل كيلو الأرز السائب سعر تراوح، بين 29 جنيهًا إلى 34 جنيهًا، وهو أفضل أنواع الأرز.

سعر الارز على بطاقات التموين



بلغ سعر الأرز اليوم على البطاقات التموينية للمستهلكين حوالي 12.50 جنيه للكيلو.

توقعات سعار الأرز خلال الفترة المقبلة



تزامن استقرار أسعار الأرز الشعير، مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل توفير السلع لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصرى، وهذا يعد إشارة إيجابية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وارتفاع نسبة التضخم التى أدت الى ارتفاع جميع السلع خلال الفترة الماضية.

ومن المتوقع أن تستمر تشهد أسعار الأرز تراجعا خلال الأيام المقبلة، مع تأكيدات من المسؤولين حول توفير كميات كافية من الأرز، داعين الجميع لتجنب تخزين السلع والابتعاد عن الشائعات والاعتماد على المعلومات الرسمية.

اقرأ ايضا:

ارتفاع أسعار الأرز الشعير بالتزامن مع إقتراب شهر رمضان 2024

أسعار الأرز الشعير اليوم الجمعة 13-9-2024 في الأسواق.. للتجار والمستهلك