أسعار الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

أسعار الأرز الشعير.. تتزايد اهتمامات الأفراد، سواء كانوا تجارًا أو مستهلكين، بمعرفة أسعار الأرز الشعير يوميًا, والذي يُعتبر من المواد الأساسية التي تتواجد في معظم المنازل، لذا يتابع الكثيرون تغييرات الأسعار لضمان شراءه بأسعار مناسبة.

أسعار الأرز الشعير اليوم

و ترصد جريدة “الموجز” أسعار الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 10-9-2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء. جاء الاستقرار في الأسعار على النحو التالي:

سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 14,900 جنيه.

ظل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة عند 13,900 جنيه, بفضل وفرة المعروض.

وصل سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% إلى 24,000 جنيه.

استقر سعر طن الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% عند 22,000 جنيه.

سعر الأرز الشعير

سعر الأرز الأبيض بالكيلو

تباينت أسعار الأرز الأبيض حسب نوع الحبة، وجاءت الأسعار كما يلي:

بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة العريضة بين 32 و35 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة الرفيعة حوالي 30 جنيهًا.

وصل سعر الأرز الأبيض المخصص للبطاقات التموينية إلى 16.3 جنيه.

تراوحت أسعار أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت بين 38 جنيهًا.

سجلت أسعار كيلو الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% بين 26 و29 جنيهًا.

سعر الأرز الأبيض

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم

شهدت أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية انخفاضًا ملحوظًا, وجاءت الأسعار كالتالي:

تراجع سعر لتر زيت الذرة ليصل إلى 101.6 جنيه.

انخفض سعر كيلو المكرونة المعبأة ليسجل 30.97 جنيه،

تسجل المكرونة السائبة نحو 25.89 جنيه للكيلو.

هبط سعر الأرز المعبأ ليباع الكيلو مقابل 33 جنيهًا.

انخفض سعر لتر زيت عباد الشمس ليصل إلى 83.75 جنيه.

سجل سعر عبوة الشاي (40 جرامًا) انخفاضًا ليصبح سعرها 12.88 جنيهًا.

سجل سعر كيلو السكر نحو 35.6 جنيه.

تراجع سعر الفول المعبأ ليصل الكيلو إلى 55.16 جنيه.

انخفض سعر العدس المعبأ ليبلغ 61.27 جنيه للكيلو.

هبط سعر البيض البلدي ليباع كل بيضة بسعر 6.22 جنيه.

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