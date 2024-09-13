أسعار الأرز الشعير اليوم الجمعة 13-9-2024 في الأسواق.. للتجار والمستهلك

تُعد متابعة أسعار الأرز الشعير أمرًا أساسيًا للعديد من المواطنين، خاصةً في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق, والذي يعتبر من السلع الغذائية الأساسية التي تؤثر على ميزانية الأسر، ويهتم الناس بمتابعة تطورات الأسعار لضمان توافره بأسعار معقولة.

ويستعرض “الموجز” آخر المستجدات بشأن أسعار الأرز اليوم، الجمعة 13-9-2024، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

شهدت أسعار الأرز الشعير اليوم حالة من الارتفاع لدى التجار، إلا أن الاستقرار ظل موجودًا على مستوى المستهلك بفضل جهود وزارة التموين, التي قامت بتزويد المعارض ومنافذ التوزيع بكميات كبيرة ومتنوعة من الأرز في جميع أنحاء الجمهورية، والتي ساعد في خفض الأسعار بنسبة تصل إلى 30%.

أسعار الأرز الشعير اليوم

سعر الأرز الشعير

سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة حوالي 14,900 جنيه.

حافظ سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة على مستوى 13,900 جنيه بفضل وفرة العرض.

بلغ سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% نحو 24,000 جنيه.

استقر سعر طن الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% عند 22,000 جنيه.

سعر كيلو الأرز الأبيض

تباينت أسعار الأرز الأبيض حسب نوع الحبة، حيث تراوحت الأسعار كما يلي:

سعر الأرز الأبيض

بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة العريضة بين 32 و35 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة الرفيعة حوالي 30 جنيهًا.

وصل سعر الأرز الأبيض المخصص للبطاقات التموينية إلى 16.3 جنيه.

تراوحت أسعار أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت بين 38 جنيهًا.

سجلت أسعار كيلو الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% بين 26 و29 جنيهًا.

الإجراءات الحكومية الأخيرة

اتخذ البنك المركزي مجموعة من الإجراءات مؤخرًا للتعامل مع نقص العملات الأجنبية، منها الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالموانئ المصرية وطرحها في الأسواق, تولى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعة هذه الأعمال لضمان تسريع الإفراج عن السلع وتخفيف الضغط على الأسواق.

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