تابع سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024 في الأسواق

سعر الأرز الشعير..احتل الأرز الشعير مكانة بارزة بين المحاصيل الأساسية، إذ يلعب دورًا حيويًا في تأمين الغذاء وتعزيز الاقتصاد في العديد من البلدان، بما في ذلك جمهورية مصر العربية, التي يعكس سعر الأرز الشعير بها مدى التغيرات الاقتصادية, وعوامل العرض والطلب.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

يتصدر سعر الأرز الشعير اليوم قائمة البحث على جوجل، والذي يعتبر موضع اهتمام كبير من قبل المزارعين والتجار والمستهلكين، نظرًا لتأثيره المباشر على سلسلة الإمداد الغذائي.

وفي هذا السياق, رصدت جريدة "الموجز" أسعار الأرز الشعير اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء, وجاءت الأسعار على النحو التالي:

استقر سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة عند 14,900 جنيه.

بلغ سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 13,900 جنيه، نتيجة لوفرة المعروض.

وصل سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% إلى 24,000 جنيه.

ظل سعر طن الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% عند 22,000 جنيه.

سعر كيلو الأرز الأبيض

تفاوتت أسعار الأرز الأبيض وفقًا لنوع الحبة، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الأرز الشعير

سجل سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة العريضة بين 32 و35 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة الرفيعة حوالي 30 جنيهًا.

وصل سعر الأرز الأبيض المخصص للبطاقات التموينية إلى 16.3 جنيهًا.

تراوحت أسعار أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت بين 38 جنيهًا.

سجلت أسعار كيلو الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% بين 26 و29 جنيهًا.

نصائح لتخزين الأرز الشعير

لتجنب تلف الأرز الشعير والحفاظ على جودته، يُنصح بما يلي:

سعر الأرز الشعير

تعريض الأرز لأشعة الشمس المباشرة لمدة 5 أيام.

وضع الشكائر على حوامل خشبية لتجنب الرطوبة.

التأكد من أن الغرفة جيدة التهوية.

استخدام أسلاك على النوافذ لمنع دخول القوارض.

تخزين الأرز داخل شكائر بلاستيكية أو من الخيش والتأكد من خلوها من الثقوب.

أبرز المحافظات المنتجة للأرز

تواصل محافظات كفر الشيخ، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، والغربية قيادة قائمة أكبر المحافظات المنتجة للأرز الشعير، والتي تُقدر المساحات المزروعة بنحو 700 ألف فدان, وتُسهم محافظات أخرى أيضًا في زراعة الأرز، لكن بمساحات أقل.

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