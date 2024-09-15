مفاجأة في أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد 15-9-2024 داخل الأسواق

أسعار الأرز الشعير .. استقرت أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد 15-9-2024، حيث سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة نحو 16,500 جنيه للطن الواحد، وجاء هذا الاستقرار بعد حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الماضية.

وبالرغم من حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على أسعار الأرز الشعير، إلا أنه ييقى من أهم السلع الاستراتيجية التي يحتاج إليها المواطن بصورة دائمة، فقد لا تخلو وجبة طعام من الأرز، حيث تعتمد عليه جميع الأسر وخاصة المتوسطة والفقيرة، حيث لم يكن مكلفا، إلا أنه ومنذ موجة ارتفاع الأسعار وأصبح وجود الأرز في البيوت مقترن بقدرة الأسرة على شرائه وتخزينه

أسعار الأرز الشعير اليوم

وتتزايد عمليات البحث من قبل التجار والمستهلكين، عبر المنصات الالكترونية المختلفة للتعرف على أسعار الأرز الشعير، حيث تعتمد عليه ربات البيوت في إعداد الاطعمة الشهية .

أسعار الأرز الشعير في مصر

وتسعى الحكومة الى توفير كميات كبيرة من الأرز، داخل جميع فروع المعارض ومنافذ التوزيع بكافة محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة تصل معدل التخفيضات بها إلى 30%.

ويأتي ذلك بعدما قام البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام الأخيرة تساهم في الحل من مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت تعاني منه البلاد، منها التوجه نحو الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالمواني المصرية وطرحها بالأسواق.

أسعار الأرز اليوم للمستهلك

نجحت الحكومة في السيطرة علي أزمة ارتفاع أسعار الأرز في مصر، بعدما قامت بزيادة الكميات المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للدولة، كماةقامت بتوفير الارز وصرفه على البطاقات التموينية، بأسعار تنافسية تناسب الجميع، وعادت أسعار الأرز تعرف طريقها إلى الاستقرار من جديد، كما تشير التوقعات إلى أن سعر الأرز الشعير سوف يشهد تراجعا خلال الفترة المقبلة.

أسعار الأرز اليوم داخل الأسواق

يقدم " الموجز"، خدمة نشر أسعار الأرز الشعير بنوعية العريض والرفيع، للمتابعين وفقا لما اعلنته بوابة أسعار مجلس الوزراء، والالتي جاءت على النحو الآتي:



أسعار الأرز الشعير

أسعار الأرز الشعير



استقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، بالأسواق المحلية لتسجل 16,500 جنيه للطن.

كما شهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، ثباتًا ليبلغ سعر الطن 15,500 جنيه.

أسعار الأرز الأبيض اليوم



وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، استقرارًا إلى 25,500 جنيه للطن.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «سعر الأرز الشعير اليومرفيع الحبة كسر 5%» ثباتًا لنحو 23,500 جنيه للطن.

سعر كيلو الأرز المعبأ



يتراوح سعر الارز المعبأ، ما بين 27 جنيها الى 35 جنيها، وتختلف أسعار الأرز المعبأ طبقًا للشركة المنتجة.

سعر كيلو الأرز السائب



سجل كيلو الأرز السائب سعر تراوح، بين 29 جنيهًا إلى 34 جنيهًا، وهو أفضل أنواع الأرز.

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