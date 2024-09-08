أغلي من المانجا..أسعار الطماطم تتخطي 35 جنيه وتوقعات بالارتفاع خلال أيام

شهدت أسعار الطماطم ارتفاعًا ملحوظًا في أسواق التجزئة، حيث وصل سعر كيلو الطماطم إلى 35 جنيهًا في بعض المناطق، مع توقعات من بعض الباعة بارتفاع السعر إلى 45 جنيهًا في الفترة المقبلة،ويقدم موقع الموجز تقريرًا مفصلاً عن اسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق المصرية :

الطماطم

أسباب ارتفاع الأسعار

أوضح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة هو الارتفاع الكبير في درجات الحرارة منذ بدء فصل الصيف. وقال إن موجات الحر أدت إلى انخفاض إنتاج بعض المنتجات الزراعية إلى النصف، مما تسبب في زيادة الأسعار بشكل ملحوظ.

توقعات انخفاض الأسعار

توقع النجيب أن يبدأ انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة في شهر نوفمبر المقبل مع بداية حصاد المحاصيل الجديدة وبداية الموسم الشتوي المبكر، مما سيساهم في زيادة الإنتاج وخفض الأسعار.

وأشار إلى أن تكلفة الإنتاج ارتفعت بنسبة 400%، مما أدى إلى ركود كبير في الأسواق.

أسعار الطماطم في المستقبل

من جانبه، أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن ارتفاع أسعار الطماطم إلى 30 جنيهًا للكيلو لم يكن مفاجئًا، نظرًا لتأثير درجات الحرارة المرتفعة على الإنتاج. وأضاف أن الطماطم المزروعة في شهر يوليو تأثرت سلبًا بالحرارة، وأن العروة الجديدة المزروعة في الشهر المقبل ستساهم في انخفاض الأسعار تدريجيًا بدءًا من نوفمبر.

التوقعات المستقبلية

ردًا على سؤال حول وصول سعر كيلو الطماطم إلى 45 جنيهًا ، قال النجيب إن الأسعار لن تصل إلى هذا المستوى، وأن أقصى سعر متوقع سيكون 35 جنيهًا.

وأشار إلى أن عروة الطماطم الخاصة بشهري يوليو وأغسطس تعرضت لخسائر كبيرة بسبب الحرارة، مما أثر على الإنتاج بشكل كبير.

الطماطم

فوائد الطماطم: 4 أسباب تجعلها خيارًا صحيًا

1. تحمي البشرة



الطماطم غنية بالكاروتينات، وهي مضادات أكسدة تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس، وفقًا لخبيرة التغذية إيلينا بارافانتس.

2. تحسن المزاج



تُظهر دراسة نشرت عام 2013 في مجلة The Journal of Affective Disorders أن تناول الطماطم بانتظام يمكن أن يقلل من أعراض الاكتئاب بنسبة 46%.

3. تساعد على امتصاص العناصر الغذائية

تعمل الطماطم على تحسين امتصاص العناصر الغذائية الأخرى، مثل الحديد، مما يعزز نقل الأكسجين إلى العضلات والأعضاء، وفقًا لبلانكا غارسيا، أخصائية التغذية.

4. تساهم في سرعة التئام الجروح

دراسة عام 2016 وجدت أن تناول مكملات فيتامين C يمكن أن يسرع التئام الجروح "الواسعة والمعقدة" بشكل ملحوظ.

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