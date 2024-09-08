اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 8-9-2024
يتابع الكثيرون اسعار الخضروات والفواكه اليوم الأحد 8 سبتمبر2024، حيث يهتم الناس بشراء الفاكهة والخضروات، لاسيما خلال فصل الصيف، ليتمكنوا من مواجهة الطقس الحار، لذلك يحرص الموجز على نشر اسعار الخضروات والفواكه بشكل يومي.
اسعار الخضروات اليوم
- يتراوح سعر الطماطم من 8 إلى 15 جنيهًا
- يتراوح سعر البطاطس من 12 إلى 20 جنيهًا
- يتراوح سعر البصل من 5 إلى 7.5 جنيه
- يتراوح سعر الكوسة من 15 إلى 21 جنيهًا
- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 7 إلى 11 جنيهًا
- يتراوح سعر الفاصوليا من 35 إلى 45 جنيهًا
- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 2.5 إلى 6.5 جنيه
- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 3.5 إلى 6.5 جنيه
- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 إلى 8 جنيهات
- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 10 إلى 15 جنيهًا
- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 10 إلى 15 جنيهًا
- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 7 إلى 10 جنيهات
- يتراوح سعر الفلفـل حامـي صـوب من 7 إلى 13 جنيهًا
- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» من 20 إلى 30 جنيهًا
- يتراوح سعر الملوخية من 4 إلى 7 جنيهات
- يتراوح سعر الخيار صوب من 14 إلى 20 جنيهًا
- يتراوح سعر الخيار بلدي من 8 إلى 12 جنيهًا
- يتراوح سعر القلقاس من 20 إلى 24 جنيهًا
- يتراوح سعر البطاطا من 4 إلى 9 جنيهات
- يتراوح سعر الثوم من 45 إلى 75 جنيهًا
- يتراوح سعر اللفت من 3 إلى 5 جنيهات
- يتراوح سعر البنجر من 3 إلى 5 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم
- يتراوح سعر البرتقال الصيفي من 11 إلى 14 جنيهًا
- يتراوح سعر الجريب فروت من 6 إلى 9 جنيهات
- يتراوح سعر الليمون بلدي من 3.5 إلى 6.5 جنيه
- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 3 إلى 7 جنيهات
- يتراوح سعر العنب البناتي الأحمر من 20 إلى 30 جنيهًا
- يتراوح سعر العنب البناتي الأصفر من 20 إلى 30 جنيهًا
- سعر التفاح المصري يتراوح من 17 إلى 27 جنيهًا
- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 40 إلى 90 جنيهًا
- يتراوح سعر المانجو الزبدية من 23 إلى 26 جنيهًا
- يتراوح سعر المانجو البلدي من 16 إلى 20 جنيهًا
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