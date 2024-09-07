أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 7-9-2024 في الأسواق

يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 7-9-2024، حيث ارتفعت اسعار الخضار خلال الأيام الماضية، كما ارتفعت أسعار الفاكهة بشكل كبير في الأسواق.



وشهدت أسعار الخضار والفاكهة تذبذبًا في الاسواق، حيث تباينت بين الارتفاع والانخفاض، قبل ارتفاعها مؤخرًا خلال الأيام القليلة الماضية.

أسعار الخضار والفاكهة



أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت

الخضروات والفواكه من أكثر الأطعمة المفيدة والتي يجب عليك تناولها بشكل يومي، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة مثل مضادات الأكسدة والالياف والفيتامينات المتنوعة.

أسعار الخضار اليوم السبت

ارتفعت أسعار الخضار اليوم السبت 7 سبتمبر في الأسواق بعد انخفاضها خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 21 جنيهًا.

وينشر لكم الموجز أسعار الخضار اليوم السبت 7-9-2024 كالتالي:



- يتراوح سعر الطماطم من 20 إلى 21 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس من 20 إلى 25 جنيها

- يتراوح سعر البصل من 13 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة من 20 إلى 25 جنيها

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 10 إلى 15جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا من 25 إلى 33 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 12 إلى 15 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 10 إلى 15 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 15 إلى 20 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 5 إلى 10 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 6 إلى 8 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل حامي صوب من 6 إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر-أحمر-برتقالي» من 15 إلى 27 جنيه

- يتراوح سعر الملوخية من 4 إلى 5 جنيها

-يتراوح سعر الخيار صوب من 11 إلى 17 جنيها.

أسعار الخضار والفاكهة

- يتراوح سعر الخيار بلدي من 6 إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر البطاطا من 4 إلى 8 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة

واستقرت أسعار الفاكهة اليوم السبت 7 سبتمبر في الأسواق حيث سجل سعر ميلو المانجا السكري 20 جنيهًا.

تقلل الفاكهة من الالتهاب وذلك لأنها تحتوي على عدة عناصرها غذائية مثل مضادات الأكسدة وهي مواد مقاومة للجذور الحرة تقلل الالتهاب، وتعد الفاكهة مصدر كبير للألياف الغذائية.

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم السبت في الأسواق كالتالي:

-سجل سعر كيلو الموز 20 جنيهًا.

-بلغ سعر كيلو البرقوق 25 جنيهًا.

-يتراوح سعلر كيلو التين البرشومي من 20 إلى 35 جنيهًا.

-يبلغ سعر العنب الأسود من 20 إلى 35 جنيهًا

-يبلغ سعر العنب البناتي من 25 إلى 25 جنيهًا.

-يبلغ سعر التفاح المصري يتراوح من 35 إلى 40 جنيه

-يتراوح سعر التفاح أمريكي من 40 إلى 90 جنيه

-يتراوح سعر المانجو الزبدية من 17 إلى 20 جنيه

-يتراوح سعر المانجو البلدي من 20 إلى 25 جنيها

يتراوح سعر البرتقال الصيفي من 10 إلى 17 جنيها

يتراوح سعر الليمون بلدي من 25 إلى 27 جنيها

-يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 20 إلى 28 جنيهات.

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