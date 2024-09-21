موعد تراجع أسعار الخضروات في مصر بعد انطلاق مبادرة من الغيط للبيت

شهدت أسعار الخضروات ارتفاعات، وصفها المستهلكين بالجنونية، وخيم الركود على الأسواق بسبب عزوف المواطنين عن الشراء بعد ارتفاع أسعار الخضروات، وأرجع الخبراء هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الخضروات إلى فساد المحصول بسبب التقلبات الجوية.

أسباب ارتفاع أسعار الخضروات في مصر

ونشر مركز معلومات تغير المناخ، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد من النصائح التي وجهها إلى مزارعي الطماطم والبطاطس بعد إصابة هذه المحاصيل المهمة بالأمراض، وطالبوهم بضرورة اتباعها في شهر سبتمبر، وفترة تقلب وتغير الفصول، والخروج من الصيف إلى الخريف، حتى لا تتكرر أزمة ارتفاع أسعار الخضروات في المواسم المقبلة.

انطلاق مبادرة من الغيط للبيت لخفض أسعار الخضروات

كما أطلقت شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، بالتعاون مع وزارة التموين، مبادرة من الغيط للبيت، من أجل توفير جميع المحاصيل الزراعية من الخضروات بأسعار مخفضة تصل الى 30%، لتتناسب مع جميع المستويات، وتتيح الفرصة أمام محدودي الدخل لشراء احتياجاتهم من الخضروات والفاكهة، التي تعتمد عليها الأسر المصرية البسيطة في تغذية أطفالهم، ويستعرض “الموجز”، خلال السطور التالية تفاصيل مبادرة من الغيط للبيت.

أسعار الخضروات

ارتفاع أسعار الخضروات

وفي هذا الصدد تحدث حاتم النجيب، نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، عن مبادرة من الغيط للبيت، قائلا إنه من المقرر تنفيذ المبادرة مطلع الشهر المقبل، مشيرا إلى تراجع بعض أصناف الخضار ومنها الخيار والكوسة والفلفل .

وسجلت أسعار الطماطم أرقاما قياسية غير مسبوقة، حيث وصل سعر كيلو الطماطم في بعض الأماكن الشعبية إلى 50 جنيه، نتجة لانخفاض معدلات الانتاج في مصر، حيث تأثر محصول الطماطم بشكل كبير بارتفاع درجات الحرارة، والتي أدت إلى تلف كميات كبيرة من المحصول، وتقلصت نسبة المعروض في الأسواق عن الكميات المعتادة بحوالي، 20%، وهذا ما أدى لزيادة الأسعار بشكل يفوق إمكانيات المواطن البسيط في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها.

أسعار الخضراوات اليوم



الطماطم: بين 8 جنيهات و22 جنيها للكيلو الواحد في سوق العبور.

البطاطس: بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، للكيلو الواحد في سوق العبور.

البصل: بين 6 جنيهات و12 جنيها، للكيلو الواحد في سوق العبور.

الكوسة: بين 9 جنيهات و15 جنيهًا للكيلو الواحد في سوق العبور.

الفاصوليا: بين 35 و40 جنيهًا، للكيلو الواحد في سوق العبور.

الخيار الصوب: بين 8 جنيهات و12 جنيها، للكيلو الواحد.

الخيار البلدي: بين 8 جنيهات و12 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الفاكهة اليوم



البطيخ: بين 64 و80 جنيهًا للواحدة التي يبلغ وزنها من 8 إلى 10 كيلو.

وسجل سعر كيلو العنب بناتي أصفر بين 17 و27 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو العنب بناتي أحمر بين 25 و35 جنيها.

في حين بلغ سعر مانجو عويس بين 25 و33 جنيها للكيلو الواحد.

وجاء سعر كيلو مانجو هندس بين 18 و24 جنيها في سوق العبور للجملة.

وبلغ سعر كيلو مانجو زبدية بين 17 و21 جنيها للكيلو الواحد.

وسجل سعر كيلو مانجو بلدي بين 15 و20 جنيها في سوق العبور للجملة.

اقرأ أيضا:

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق

صدمة في أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 19-9-2024