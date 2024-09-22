متى تنخفض أسعار الطماطم في الأسواق؟ .. شعبة الخضروات تجيب

أثار ارتفاع أسعار الطماطم داخل الاسواق، غضب واستياء المواطنين في مصر، في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها الأسر البسيطة، ويتساءل الجميع عن موعد تراجع أسعار الطماطم، خاصة أنها تعد من السلع الاساسية التي يعتمد عليها المطبخ المصري، ووصلت أسعار الطماطم اليوم إلى 45 جنيها، في بعض المناطق.

أسعار الطماطم في مصر

ويتساءل البعض عن موعد انخفاض، أسعار الطماطم، وعودتها إلى الانضباط والاستقرار مرة آخرى، بينما يبحث البعض الآخر عن أسباب الارتفاعات الجنونية التي لحقت بها خلال الفترة الماضية، مشرين إلى أنهم لم يعودوا يطيقون هذه الزيادة الكبيرة في سعر الكيلو الواحد، و “ الموجز”، من جانبه يستعرض خلال السطور التالية، الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع الطماطم، وموعد انخفاض أسعارها.

أسعار الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهر التجارية، أن ارتفاع أسعار الطماطم، يعود إلى إن انخفاض الكميات المعروضة من الطماطم في الأسواق المحلية، والتي لا تتوافق مع نسب الطلب، والإقبال على الشراء، مؤكدا أن هذه الزيادة كانت متوقعة.

وأوضح رئيس شعبة الخضروات، أن قلة المعروض من سلعة الطماطم، يأتي نتيجة لانخفاض إنتاج الطماطم هذا العام، لافتا إلى أن المحصول تأثر بشكل سلبى من العوامل المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، التي أثرت على محصول الطماطم وهو على الشجر، وقال إن درجات الحرارة كانت مرتفعة جدًا بمعدلات لم تستطع بعض الخضراوات الصمود لمواجهة هذا الارتفاع، خاصة مع إتباع الأنماط التقليدية في الزراعة.

موعد انخفاض أسعار الطماطم



كما أوضح أنه مع تأثر إنتاجية الطماطم وقلت الكميات منها، فإنه لا توجد كميات طماطم تلائم الاستهلاك خلال الفترة الحالية ولذلك ارتفعت الأسعار.

وتوقع رئيس شعبة الخضراوات، أن من تنخفض الطماطم مع طرح بشائر محصول الطماطم من إنتاجية الفيوم في الموسم الجديد، الذي يبدأ مع بداية شهر أكتوبر المقبل، الذي سيتوالى بعده طرح محاصيل وإنتاجيات محافظات أخرى منها الشرقية والوادي الجديد، فضلًا عن إنتاجيات جميع محافظات الصعيد.

وقال إنه مع زيادة المعروض من الطماطم بعد طرح إنتاجية الموسم الجديد، سوف تتراجع أسعار الطماطم تدريجيًا مع زيادة الكميات وتناسب الطلب.

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