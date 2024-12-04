أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن الأربعاء 4 ديسمبر 2024

استقرار أسعار الفراخ البيضاء بعد الانخفاض الأخير.. شهدت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 استقرارًا عند معدلاتها الأخيرة بعد انخفاضها بقيمة 2 جنيه، وأوضح التحديث الأخير أن سعر الكيلو في المزرعة بلغ 69 جنيهًا، بينما تراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 73 و78 جنيهًا حسب المنطقة، ويعرض الموجز أسعار الفراخ.

أسعار الفراخ الساسو والبلدي

الفراخ الساسو: سجل سعر الكيلو في المزرعة 100 جنيه، بينما بلغ للمستهلك نحو 106 جنيهات.

الفراخ البلدي: وصلت أسعار الكيلو داخل المزرعة إلى 117 جنيهًا، فيما بلغ سعر الكيلو في الأسواق 125 جنيهًا.



أسعار البانيه والبط في الأسواق

البانيه: سجل سعر الكيلو اليوم 210 جنيهات، مع تفاوت الأسعار بين التجار والمناطق المختلفة.

البط:

البط الفرنساوي: يتراوح سعر الكيلو بين 60 و65 جنيهًا.

البط المولار: يتراوح سعر الكيلو بين 65 و75 جنيهًا.

البط المسكوفي: سجل سعر الكيلو 100 جنيه.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن

الكتكوت الأبيض: يتراوح سعره اليوم بين 28.5 و33 جنيهًا.

كتكوت روزي بيور: تراوح سعره بين 17 و18 جنيهًا.

الكتكوت البلدي: سجل سعره ما بين 6 و6.5 جنيه.



أسعار البيض اليوم

البيض الأحمر: بلغ سعر الكرتونة في المزرعة 146 جنيهًا ووصل للمستهلك بسعر 155 جنيهًا.

البيض الأبيض: سجل نفس أسعار البيض الأحمر.

البيض البلدي: بلغ سعر الكرتونة للمستهلك 180 جنيهًا.

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