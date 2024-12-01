‎الدواجن في مصر.. أسعار الفراخ والبط اليوم الاحد 1- 12-2024 في الاسواق

أسعار الفراخ والبط اليوم.. أعلنت بورصة الدواجن اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 عن انخفاض ملحوظ في أسعار الفراخ البيضاء والحمراء والبلدي، سواء في المزرعة أو للمستهلك، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على سوق الدواجن في الأيام المقبلة.

سعر الدواجن اليوم في مصر

يتزايد اهتمام العديد من المواطنين في مصر بمراقبة أسعار الدواجن بشكل يومي، خاصة مع التقلبات المستمرة في السوق. يُعتبر الدواجن من المصادر الأساسية للبروتين في النظام الغذائي للمصريين، مما يجعل أي تغيير في أسعارها يلقى اهتمامًا واسعًا، سواء من حيث تأثيره على ميزانية الأسر أو على مستوى العرض والطلب في الأسواق، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي، أسعار الفراخ والبط اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024.

أسعار الفراخ والبط اليوم

‎أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

شهدت أسعار البيض الأحمر والأبيض اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 استقرارًا نسبيًا، بعد تراجعها في الأيام الماضية، حيث سجلت كرتونة البيض «الأبيض والأحمر» انخفاضًا ملحوظًا خلال ختام الأسبوع الماضي، مما أثار اهتمام منتجي الدواجن والمستهلكين على حد سواء.

أسعار الفراخ والبط اليوم

سعر الدواجن البيضاء

أوضحت بورصة الدواجن في آخر تحديث لها، أن أسعار الفراخ البيضاء اليوم سجلت في المزارع ما متوسطه 68 جنيهًا للكيلو الواحد، بعد أن كانت 70 جنيهًا في اليوم السابق، بينما تباع للمستهلك بمتوسط سعر 78 جنيهًا للكيلو الواحد، مما يعكس تراجعًا طفيفًا في الأسعار مقارنة بالأيام الماضية.

سعر الدواجن البلدي

تراوحت أسعار الدواجن البلدي اليوم في الأسواق المحلية ما بين 103 و113 جنيهًا للكيلو للمستهلكين، وفقًا لبورصة الدواجن، أما بالنسبة للدواجن «الساسو» أو «الحمراء»، فقد سجلت في المزارع 75 جنيهًا للكيلو، بدلاً من 77 جنيهًا في الأيام الماضية، بينما يباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 90 و100 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ والبط اليوم

سعر الدواجن امهات

بلغ سعر أمهات الدواجن اليوم في بورصة الدواجن نحو 60 جنيهًا للكيلو، حيث تباع في المحال التجارية بسعر 76 جنيهًا للمستهلك، كما سجل سعر كيلو البانيه اليوم الأحد في الأسواق 200 جنيه للمستهلك، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في هذه الفئات من المنتجات الداجنة.

سعر كرتونة البيض اليوم

شهدت أسعار كراتين البيض اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 استقرارًا نسبيًا، حيث سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 146 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بسعر 155 جنيهًا، أما كرتونة البيض الأبيض فقد بلغ سعرها 145 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بسعر 155 جنيهًا أيضًا، فيما سجل سعر كرتونة البيض البلدي 140 جنيهًا جملة، ليُباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

أسعار الفراخ والبط اليوم

سعر كيلو البط في الأسواق

تراوحت أسعار البط اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، حيث سجل سعر كيلو البط الفرنساوي ما بين 60 إلى 65 جنيهًا، أما البط المولار، فقد تراوحت أسعاره بين 65 و75 جنيهًا للكيلو، في حين بلغ سعر كيلو البط المسكوفي 100 جنيه.

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