أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024.. استقرار في السوق المصري

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا عند آخر انخفاض في بورصة الدواجن، وذلك لليوم الثالث على التوالي، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء والبانيه ثباتًا نسبيًا، بينما واصلت أسعار البيض استقرارها في الأسواق، فيما يلي، تقدم الموجز أسعار الفراخ والبيض بأنواعها وفقًا لآخر تحديث.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة 68 جنيهًا، بينما يتراوح سعره للمستهلك بين 73 و78 جنيهًا حسب المنطقة السكنية والتاجر.

كما استقرت أسعار الفراخ الساسو عند 100 جنيه للكيلو في المزرعة، ليبلغ سعره النهائي للمستهلك حوالي 106 جنيهات للكيلو.

أما الفراخ البلدي، فقد سجلت سعرًا يبلغ 117 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، ويصل سعرها في الأسواق إلى 125 جنيهًا.

بالنسبة للبانيه، سجل الكيلو 210 جنيهات، مع تفاوت الأسعار بين التجار والمناطق المختلفة.

أسعار البيض اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

أسعار البيض الأحمر

استقرت أسعار البيض الأحمر عند 146 جنيهًا للكرتونة في المزرعة، ليبلغ سعرها النهائي للمستهلك حوالي 155 جنيهًا.

أسعار البيض الأبيض

سجلت أسعار البيض الأبيض نفس القيمة، حيث بلغ سعر الكرتونة في المزرعة 146 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر 155 جنيهًا.

اسعار الفراخ

أسعار البيض البلدي

حافظ البيض البلدي على استقراره، حيث سجلت الكرتونة للمستهلك حوالي 180 جنيهًا.

أسعار البط اليوم في الأسواق

تراوحت أسعار البط بأنواعه المختلفة على النحو التالي:

البط الفرنساوي: بين 60 و65 جنيهًا للكيلو.

البط المولار: من 65 إلى 75 جنيهًا للكيلو.

البط المسكوفي: حوالي 100 جنيه للكيلو.



اسعار الفراخ اليوم ..استقرار الأسعار يعزز الطلب

استقرار أسعار الفراخ والبيض يعكس حالة من التوازن في السوق المصري، ما يشجع المواطنين على الشراء دون تحمل أعباء إضافية، يُنصح المستهلكون بالتحقق من الأسعار في أكثر من مكان للحصول على أفضل العروض.

تحديث أسعار الفراخ والبيض بشكل يومي يساعدك في متابعة تطورات السوق واتخاذ قرارات شراء ذكية. تابعنا لمعرفة أحدث الأخبار الاقتصادية وأسعار المنتجات الغذائية.

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