في حالة من الاستقرار.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 29-11-2024

كشفت بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن آخر تحديث في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 29-11-2024 في مصر، وبحسب سامح السيد رئيس الشعبة العامة للدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، تشهد أسعار الفراخ البيضاء حالة من الرواج الكبير والاستقرار بسبب وفرة من المعروض في الأسواق.

وفي السطور التالية يستعرض لكم موقع الموجز أسعار الفراخ البيضاء على مدار اليوم الجمعة:

أسعار الدواجن اليوم

وأضاف مصدر من البورصة، أنّ صناعة الدواجن في حالة استقرار واستفادة للمربين والتاجر وكذلك المستهلك، فالسعر 70 جنيهًا في بورصة الدواجن ويصل السعر للمستهلك بنحو 80 جنيهًا وهو متوسط السعر.

أسعار الفراخ اليوم



سعر كيلو الفراخ الساسو

- وأعلنت بورصة الدواجن أنّ أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة نحو 70 جنيهًا وتباع للمستهلك 80 جنيهًا

- سجل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الخميس في بورصة الدواجن 78 جنيهًا، بينما يصل سعر الساسو إلى المستهلك بسعر 91 جنيها للكيلو في المتوسط.

- سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم الخميس في المزرعة نحو 57 جنيهًا، بينما تصل إلى المستهلك بسعر 64 جنيهًا للكيلو في المتوسط.

أسعار الفراخ

سعر مشتقات الدواجن

- سجل سعر البانيه في الأسواق 197 جنيهًا وهو سعر البيع للمستهلك

ووصل سعر صدور الدواجن اليوم الجمعة إلى نحو 91 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم في البورصة

وكشفت بورصة الدواجن ضمن آخر تحديث لها لأسعار الكتاكيت اليوم الجمعة، بالنحو التالي:

- سعر الكتكوت الساسو تراوح ما بين 19 إلى 20 جنيهًا.

- سعر الكتكوت الساسو بيور يتراوح من 20 إلى 21 جنيهًا.

- سعر الكتكوت الجيل الثاني من 14 إلى 15 جنيهًا.

- سعر الكتكوت الروزي بيور اليوم من 17 إلى 18 جنيهًا.

- سعر الكتكوت البلدي اليوم تراوح من 6 إلى 6.50 جنيه.

- سعر الكتكوت الهجين اليوم من 12 إلى 13 جنيهًا.

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