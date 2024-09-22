استقرار أسعار الدواجن اليوم الأحد 22-9-2024 وتراجع طفيف في أسعار الساسو

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 22سبتمبر 2024 استقراراً ملحوظاً في بورصة الدواجن والأسواق المصرية، في حين سجلت أسعار الفراخ الساسو تراجعاً طفيفاً مقارنة بالأيام السابقة، من الجدير بالذكر أن أسعار الدواجن تختلف بين البيع داخل المزارع والبيع للمستهلك في الأسواق، حيث يتم إضافة هامش الربح وتكلفة التوصيل عند بيعها في المحال التجارية، ويرصد الموجز اسعار الفراخ بأنواعها

أسعار الدواجن في البورصة والأسواق

تعتبر أسعار الدواجن موضوعاً حيوياً للعديد من الأسر المصرية والمستهلكين. بناءً على آخر التحديثات الصادرة عن بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، نوضح في هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم السبت في مختلف الأسواق.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم داخل بورصة الدواجن نحو 75 جنيهاً للكيلو الواحد. بينما يتراوح سعر الكيلو في الأسواق للمستهلك ما بين 80 إلى 85 جنيه ،هذا الفارق في السعر يعود إلى تكاليف النقل وهامش الربح الذي يضيفه التجار في المحال.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

شهدت أسعار الفراخ الساسو اليوم انخفاضاً طفيفاً، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد داخل بورصة الدواجن 90 جنيهاً. أما في الأسواق، فيتراوح سعر الكيلو ما بين 95 إلى 100 جنيه. يعتبر هذا النوع من الدواجن مفضلاً لدى البعض نظراً لجودته وطعمه المختلف عن الفراخ البيضاء.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

أما بالنسبة للفراخ البلدي، فقد استقرت الأسعار اليوم السبت، حيث وصل سعر الكيلو الواحد في الأسواق إلى 116 جنيهاً. يُعتبر هذا السعر متوسطاً بناءً على الأسعار المتداولة في مختلف المناطق والمحافظات. ويُعد الدجاج البلدي خياراً أكثر تكلفة ولكنه يلقى طلباً مرتفعاً نظراً لجودته وقيمته الغذائية العالية.

اختلاف الأسعار بين المزرعة والمستهلك

من المعروف أن أسعار الدواجن تختلف بين المزارع والأسواق نظراً لعدة عوامل. فعند البيع في المزرعة، يكون السعر أقل لأن تكلفة النقل والتخزين غير محسوبة بعد. وعند وصول الدواجن إلى الأسواق، يتم إضافة هامش الربح وتكلفة النقل، مما يؤدي إلى زيادة طفيفة في الأسعار للمستهلك النهائي.

العوامل المؤثرة على أسعار الدواجن

تتأثر أسعار الدواجن بعدة عوامل منها العرض والطلب، وأسعار العلف، وتكلفة النقل، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية العامة مثل التضخم وأسعار الوقود. في الوقت الحالي، يسهم استقرار أسعار العلف والنقل في استقرار أسعار الدواجن بشكل عام، مع توقعات بمزيد من الاستقرار خلال الفترة القادمة ما لم تحدث تغييرات كبيرة في السوق.

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