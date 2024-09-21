أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

مع تزايد الاهتمام بـ أسعار الدواجن في مصر، يتابع المواطنون اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 أسعار الفراخ البيضاء بشكل خاص نظرًا للطلب المرتفع عليها في الأسواق، وتعتبر الفراخ البيضاء خيارًا مناسبًا للعديد من الأسر، خصوصًا مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، حيث تتناسب أسعارها مع الفئات المتوسطة، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت

تُعد الفراخ البيضاء من أكثر الأصناف التي يبحث عنها المواطنون، وفيما يلي نعرض أسعارها بالتفصيل:

سعر الدواجن الساسو: 92 جنيه.

سعر الفراخ أمهات بيضاء: 73 جنيه.

يظل الإقبال على الفراخ البيضاء كبيرًا نظرًا لأن أسعارها تتناسب مع مختلف الطبقات الاجتماعية، على الرغم من الأزمات المالية التي يمر بها العديد من الأسر.

أسعار البانية اليوم

تزداد التساؤلات عن أسعار البانية، وهي الوجبة المفضلة للكثيرين، وخصوصًا الأطفال، وفيما يلي أسعار البانية والقطع المختلفة من الدواجن:

سعر البانية: 205 جنيه.

سعر الشيش: 195 جنيه.

سعر الوراك: 95 جنيه.

سعر الحمام الكداب: 165 جنيه.

سعر الدبابيس: 125 جنيه.

سعر الكبد والقوانص: 105 جنيه.

سعر الرومي البلدي: 170 جنيه.

سعر الحمام الجامبو: 170 جنيه.

أسعار البط اليوم

يبحث العديد من المواطنين أيضًا عن أسعار البط التي تختلف حسب النوع والحجم. وفيما يلي أحدث الأسعار:

سعر البط البغالي: 55 جنيه.

سعر البط البيور: 36 جنيه.

سعر البط الفرنساوي البكيني: 30 جنيه.

سعر البط البلدي الصغير: 100 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت

على صعيد الكتاكيت، استقرت الأسعار عند مستوياتها المرتفعة التي استمرت لعدة أشهر. وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم كما يلي:

- الكتكوت البلدي الحر: 11.25 جنيه.

- الكتكوت البلدي المشعر: 11.50 جنيه.

- الكتكوت البلدي الهجين: 12.00 جنيها.

- الكتكوت الروزي التسمين: 26.50 جنيه.

- الكتكوت الروزي العادي: 22.00 جنيها.

- الكتكوت الجميزة: 22.00 جنيها.

- الكتكوت البيور الساسو: 25.00 جنيها.

- الكتكوت الأبيض تسمين: 39.75 جنيه.

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