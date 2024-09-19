تعرف على أسعار الدواجن والبط اليوم الخميس 19-9-2024 في المزارع والأسواق

يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة أسعار الدواجن والبط اليوم الخميس19 سبتمبر 2024 في الأسواق والمزارع، حيث تعد الدواجن أحد أهم أنواع البروتينات لدى كثير من الأشخاص.

ويبحث عدد كبير من التجار والمواطنين عن أسعار الدواجن والبط اليوم الخميس 19 سبتمبر الجاري في الأسواق، وذلك بعد ارتفاع أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية.

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق:

سعر الدواجن البيضاء اليوم الخميس

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 70 جنيهًا، لتصل للمستهلك ما بين 75 إلي 85 جنيهًا.

سعر الدواجن البلدي اليوم الخميس

سجل سعر كيلو الفراخ الحمراء البلدي 80 جنيهًا، وتصل للأسواق ما بين 85 إلى 90 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 90 جنيها، لتصل في الأسواق ما بين 95 إلى 98 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم الخميس

سعر الدواجن أمهات اليوم الخميس

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع 65 جنيهًا، وتتراوح في الأسواق ما بين 70 و 75 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البانيه بين 190 و200 جنيهًا، ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى وكذلك من تاجر إلى آخر.

وتعد الدواجن واحدة من أكثر الأغذية المناسبة لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى احتوائها على قيمة غذائية عالية، فهي غنية بالعديد من المواد الغذائية، فهي مصدر غني بالبروتين والعناصر الغذائية الهامة، مثل فيتامين ب12، وفيتامينات أخرى من مجموعة وفيتامين ب3 وفيتامين ب6.

أسعار البط اليوم الخميس

سجل سعر كيلو البط 100 و130 جنيها للكيلو

سعر البط المسكوفي اليوم الخميس

تراوح سعر كيلو البط المسكوفي اليوم الخميس بين 100 و110 جنيهًا

أسعار البيض اليوم الخميس

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 155 إلى 158جنيهًا لتباع للمستهلك بنحو 160 إلى 165جنيهًا

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 155 إلى 158 لتباع للمستهلك بنحو 160 إلى 165جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 155 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 160جنيهًا.

ويحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تشكل أجزاء أساسية من أي نظام غذائي صحي، حيث يعد البيض واحدًا من أفضل مصادر البروتين المتاحة في العديد من أنحاء العالم.

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