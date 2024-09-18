سعر الفراخ البيضاء بكام انهاردة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 18-9-2024

سيطرت حالة من الاضطرابات على الأسواق، بشأن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 18-9-2024، داخل الأسواق المحلية في مصر، حيث سجلت أسعار الدواجن نحو 75 جنيها للكيلو، بينما بلغت أسعار الدواجن البلدية حوالي 110 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

ويتساءل عدد كبير من ربات البيوت عن أسعار الدواجن للمستهلك، بعدما شهدت أسواق الدواجن البيضاء حالة من الركود النسبي، بسبب حالة من عدم الاستقرار، نتيجة موجة الارتفاعات التي أصابت أسعار الدواجن، وهو ما كان يمثل أزمات متكررة داخل البيوت المصرية خاصة الأسر البسيطة التي تعتمد على الدواجن بصورة كبيرة في التغذية.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

يهتم «الموجز»، بكشف الكثير في أسعار الدواجن، وفقا للأسعار التي أعلنتها بوابة أسعار مجلس الوزراء، حيث سجلت أسعار الدواجن الأرقام التالية:

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وسعر الدواجن البيضاء ما بين 75 و 76 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن البلدية

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 110 جنيهات للكيلو.

سعر الدواجن الامهات

سعر أمهات الدواجن البيضاء 73 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو

سعر الدواجن الساسو ما بين 95 و 96 جنيها للكيلو.

سعر كرتونة البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 162 و 164 جنيها.

البيض الأحمر تراوح بين 162 و 167 جنيها.

والبلدي 159 و 160 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم



يتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 37 و 44.5 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 22 و 23 جنيها.

الكتكوت البلدي الحر بين 9 و 10 جنيهات.

كتكوت ساسو بيور بين 23 جنيها و 24 جنيها.

كتكوت هجين بين 17 جنيه و 18 جنيه.

كتكوت جيل ثاني بين 19 جنيها و 20جنيها.

كتكوت روزي بيور بين 21 جنيها و 22 جنيها.



سعر كيلو البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 22 جنيها 23 جنيها.

كتكوت بط مسكوفي بين 49 جنيها و 50 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 55 جنيها و 55.75 جنيه.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 110 جنيهات.

لحم بط فرنساوي سجل الكيلو 65 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 100 جنيه.

اقرأ ايضا:

خبر سار .. هبوط حاد في أسعار الفراخ والبيض خلال أيام

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 5-2-2024 بعد تراجع سعر الدولار