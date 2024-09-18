أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء.. مش هتصدق بقت بكام

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم.. يشهد سوق الدواجن في مصر، وخاصة أسعار الفراخ البيضاء، تقلبات مستمرة بسبب العديد من العوامل الاقتصادية والبيئية. حيث تتأرجح أسعار الفراخ البيضاء يوميًا، مما يثير قلق المستهلكين والمربين على حد سواء.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

يقدم لكم موقع الموجز، أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم، وذلك في إطار خدماتها اليومية لكل ما يهم القراء.

أسعار البيض اليوم 18 سبتمبر 2024

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 164 جنيهًا بالنسبة لسعر البورصة، بينما تصل للمستهلك بنحو 174 جنيهًا.

الأحمر 164 جنيهًا بالنسبة لسعر البورصة، بينما تصل للمستهلك بنحو 174 جنيهًا. وصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأحد إلى 162 جنيهًا، وفي الأسواق تباع بـ172 جنيهًا.

أما بالنسبة لسعر كرتونة البيض البلدي فسجلت 160 جنيهًا جملة، ولكن تباع في الأسواق بسعر 170 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

سعر الفراخ البيضاء اليوم: يتراوح سعرها بين 74 و75 جنيهًا للتجار، بينما يصل إلى المستهلك بسعر بين 87 و92 جنيهًا للكيلو.

اسعار الفراخ الساسو: سعرها للتجار حوالي 75 جنيهًا للكيلو، ويصل إلى المستهلك بسعر 90 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ أمهات بيضاء: سعرها للتجار حوالي 60 جنيهًا للكيلو، وللمستهلك يبلغ السعر 70 جنيهًا.

الدواجن البلدي: سعرها للتجار 100 جنيه للكيلو، بينما يصل إلى المستهلك بسعر 110 جنيهات للكيلو.

الدواجن الأحمر البياض: سعرها للمستهلك في الأسواق المصرية حوالي 75 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه: متوسط سعر كيلو البانيه في المحال التجارية يبلغ 200 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت الوطنية: 43 جنيهًا.

كتكوت نيو هوب: 42 جنيهًا.

كتكوت الفيروز: 36.50 جنيهًا.

كتكوت مكة المكرمة: 40 جنيهًا.

كتكوت رواد النيل: 33.50 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

أسعار البط اليوم

سجل سعر لحم البط الفرنساوي ما بين 55 و65 جنيهًا.

وبلغ سعر لحم البط المسكوفي ما بين 90 و91 جنيهًا.

ووصل سعر لحم البط المولار بين 60 و61 جنيهًا

سعر الفراخ .. أسعار الدواجن البيضاء والبط اليوم الثلاثاء 17-9-2024 داخل الأسواق والمزارع

سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن والبط اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق والمزارع

أسعار الدواجن.. سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 16-9-2024